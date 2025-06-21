Прощание со студенчеством – в Минске прошёл «Самый лучший выпускной»

Эксклюзивный праздник, билетов на который нет в продаже. Путешествие по эпохам, грандиозное светомузыкальное шоу и главный символ исполнения желаний – корабль под алыми парусами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На берегу Свислочи минувшей ночью прошел масштабный республиканский праздник для 3 000 юношей и девушек, окончивших вузы – «Самый лучший выпускной». Это красивый способ наградить вчерашних студентов за годы труда и упорства в освоении профессии и подарить им незабываемые эмоции.

Здесь собрались лучшие из лучших – на праздник пригласили около двух тысяч выпускников вузов от Минска, еще порядка тысячи юношей и девушек, отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, приехали в столицу со всех регионов. Молодые, с горящими глазами и искренним желанием делать этот мир и нашу страну лучше, достигая высот в приобретенной профессии. Напутственные слова виновникам торжества адресовал министр образования. Для каждого из вчерашних студентов – это знаковый день. Новоиспеченные врачи, юристы, инженеры, экономисты и артисты – все они получили путевку во взрослую жизнь. Эмоции в такой момент переполняют.

Мария Бачурина, выпускница Белорусского государственного экономического университета:

Все классно, круто, все потрясающе, просто очень здорово. Я буду работать на молочном предприятии нашей страны и прославлять нашу молочную продукцию Беларуси.

Алина Заец, выпускница Белорусского государственного университета транспорта:

Понравилось, организация на уровне. Действительно видно, что работают профессионалы. Очень хорошее впечатление просто. Я буду работать инженером-конструктором в Гомельгражданпроекте. Планирую дальше развиваться в этой сфере и оставаться в Беларуси.

Хедлайнерами республиканского выпускного стали артисты, чьи имена уже несколько лет держатся в трендах – у Дворца спорта развернулась настоящая музыкальная лаборатория. Этой ночью парни и девушки «взрывали» танцпол под топовые молодежные хиты – отдыхать наши выпускники тоже умеют. Выступления сопровождались пиротехническим и световым шоу. Самой зрелищной частью программы стало появление на Свислочи сказочного корабля под алыми парусами. Символа надежды, мечты и счастливого будущего.