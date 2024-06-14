Григорий Азаренок, Сергей Лущ и Линда Краенкова в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, Сергей Лущ и Линда Краенкова в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок СТВ:
Линда, я вот что хотел с тобой сейчас обсудить, ты же только из Германии. Мы сейчас слушали Президента России Владимира Владимировича Путина, который сделал очередное мирное предложение. Александр Лукашенко постоянно говорит о мире, но мы видим, что и народы Европы хотят мира. Мы видели огромный митинг в Венгрии сторонника Виктора Орбана с митингом «За мир». Мы видели результаты выборов, особенно во Франции и в Германии, где, что называется, правящие элиты, которые спонсируют войну, которые говорят об уничтожении России, пытались сохранить свое, так сказать, доминирующее положение, но это не получилось. Народы ясно сказали: это и успех во Франции партии Марин Ле Пен, и в Германии определенный процесс. Расскажи, как это было изнутри, как вы там это видите. Я напомню, что Линда также активный пропагандист мира в Германии. Она участвует в мероприятиях, посвященных 9 Мая и прочему, и прочему.
Авдонин: мы должны понять позицию Еревана и не давать возможности к резкой реакции.
Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):
Что вам сказать, это было, наверное, очевидно, что так произойдет, потому что за последние 10 лет, наверное, даже еще до начала конфликта в Украине, в 2022-м, тогда, даже до этого, в принципе, мы все, политологи, даже юные, говорили о том, что если сейчас ничего не поменяется, партии, которые обычно выбирают немцы – христиан-демократов, социал-демократов, что это долго они не продержатся, потому что они делают то, что именно народ не хочет. Даже сейчас вот мы видим, как Германия страдает, инфляция. У нас, у людей на пенсии, им даже не хватает покушать купить, понимаете? И вместо того, чтобы вложить в социальную систему Германии или еще что-то, они дальше и дальше требуют больше войны. А мы заступаемся за мир и говорим, мы этого не хотим, мы хотим мира. Почему вы делаете именно то, что мы не хотим?
И вот 10 лет вот так вот и проходило, в принципе, не только Украина, много-много есть нюансов, которые повлияли на это. И сейчас именно мы видим, что именно этим они помогли правым структурам, потому что, вы же видите, И консервативные, и правые в Германии набирают больше и больше голосов. А для страны, как Германия, это очень опасно. Поэтому я не знаю, что нас ожидает. Я очень рада, конечно, что новая партия Сары тоже набрала 6 %. Я думаю, что именно это те люди, которые могут что-нибудь поменять, если они еще больше голосов наберут. Но это все зависит от того, что сейчас будет в Германии происходить. Я вообще не знаю. Времена интересные у нас сейчас.
Лущ: мир не будет никогда уже таким, как его представлял себе коллективный Запад. Подробности.