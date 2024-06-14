Краенкова: в Германии пенсионерам на покушать не хватает, а власти дальше и дальше требуют больше войны

Григорий Азаренок СТВ:

Линда, я вот что хотел с тобой сейчас обсудить, ты же только из Германии. Мы сейчас слушали Президента России Владимира Владимировича Путина, который сделал очередное мирное предложение. Александр Лукашенко постоянно говорит о мире, но мы видим, что и народы Европы хотят мира. Мы видели огромный митинг в Венгрии сторонника Виктора Орбана с митингом «За мир». Мы видели результаты выборов, особенно во Франции и в Германии, где, что называется, правящие элиты, которые спонсируют войну, которые говорят об уничтожении России, пытались сохранить свое, так сказать, доминирующее положение, но это не получилось. Народы ясно сказали: это и успех во Франции партии Марин Ле Пен, и в Германии определенный процесс. Расскажи, как это было изнутри, как вы там это видите. Я напомню, что Линда также активный пропагандист мира в Германии. Она участвует в мероприятиях, посвященных 9 Мая и прочему, и прочему.

Авдонин: мы должны понять позицию Еревана и не давать возможности к резкой реакции.

Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):

Что вам сказать, это было, наверное, очевидно, что так произойдет, потому что за последние 10 лет, наверное, даже еще до начала конфликта в Украине, в 2022-м, тогда, даже до этого, в принципе, мы все, политологи, даже юные, говорили о том, что если сейчас ничего не поменяется, партии, которые обычно выбирают немцы – христиан-демократов, социал-демократов, что это долго они не продержатся, потому что они делают то, что именно народ не хочет. Даже сейчас вот мы видим, как Германия страдает, инфляция. У нас, у людей на пенсии, им даже не хватает покушать купить, понимаете? И вместо того, чтобы вложить в социальную систему Германии или еще что-то, они дальше и дальше требуют больше войны. А мы заступаемся за мир и говорим, мы этого не хотим, мы хотим мира. Почему вы делаете именно то, что мы не хотим?