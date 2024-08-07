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Петровский: мы не должны расслабляться и думать, что Польша резко изменится

07 августа 2024 19:28
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Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире политолог Петр Петровский. Вместе с экспертом обсудим вероломное нападение ВСУ на Курскую область и поговорим о провокациях польских властей.

Петровский: мы не должны расслабляться и думать, что Польша резко изменится-1

Петр Петровский, политолог:
Мы не должны расслабляться и думать, что Польша резко изменится, даже если мы с чем-то там договоримся. Нет! Польский политический режим и модель, которая там установилась после 1989 года, к сожалению, не является суверенной моделью. А нам нужна именно суверенная модель, чтобы Польша не была государством – филиалом США без обязательств, публичный дом без обязательств, а чтобы Польша выступала как суверенная страна и принимала решения исходя из своих национальных интересов. Вот Венгрия принимает исходя из своих национальных интересов. Вот им надо газ и нефть из России, потому что она дешевле, потому что это будет поддержание развития экономики. И они покупают, как бы кто там ни кривил носом и ртом. А Польша во имя непонятно чего готова отказаться, и сейчас самая дорогая электроэнергия в Европейском союзе в Польше.

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# Международная политика # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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