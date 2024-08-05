Африка сегодня – материк проблем или двигатель экономики? Мнения экспертов

Союзное государство утверждается в Африке. Новая система безопасности и совместные цели обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Африка в XXI веке. Все еще материк проблем или новый двигатель мировой экономики?