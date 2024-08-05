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Африка сегодня – материк проблем или двигатель экономики? Мнения экспертов

05 августа 2024 11:36
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Союзное государство утверждается в Африке. Новая система безопасности и совместные цели обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Африка в XXI веке. Все еще материк проблем или новый двигатель мировой экономики?

Африка сегодня – материк проблем или двигатель экономики? Мнения экспертов-1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Материк с проблемами, но и с очень большой перспективой, если кратко.

Гигин: Беларусь пришла в Африку всерьез и надолго. Подробнее.

Африка сегодня – материк проблем или двигатель экономики? Мнения экспертов-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Африка – колоссальный кладезь ресурсов, и в этом отношении это плацдарм для будущего развития и мировой экономики, и экономик национальных.

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# Международная политика # Вадим Гигин # Андрей Манойло

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