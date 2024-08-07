Петровский: Беларусь играет геостратегическую роль по обеспечению безопасности московского направления

Петр Петровский, политолог:

Республика Беларусь играет геостратегическую роль в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности столичного, московского направления. Тем самым она в любом случае задерживает противника. Но, с другой стороны, вот эти смоленские ворота, где нет никаких естественных преград до Москвы, становятся горячей точкой. Смоленская область, Брянская область для России еще, Беларусь.

А теперь второй момент, другая сторона медали. Беларусь же является также тылом обеспечения и сдерживания НАТО для Калининградской области. 60 километров между Гродненской областью и Калининградом, так называемый пресловутый Сувалкский коридор. И все прекрасно знают, что если что-то там будет... А не факт, что какие-то диверсанты не попытаются с польской стороны зайти в Калининградскую область в этот момент. Либо с литовской стороны, либо с обоих сторон. А Калининградская область – это очень-очень компактная область. Там некуда уже фактически отступать. Она вся простреливается. Она может быть заблокирована. Это уже ядерный конфликт.

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