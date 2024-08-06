Лебедева: У нас есть сильный дух, который не сломить! И об этом нужно помнить

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

У нас есть сильный дух, который не сломить... Об этом нужно помнить. И сегодня единственная проблема, которая существует, в том числе у нас в белорусском информационном поле, в общем союзном информационном поле – это информационная борьба, которая идет. И очень плохо, что наши люди не всегда понимают, с какой стороны атака и кто является вот этим противником. И, наверное, нужно изучать уже не только вооружение, которое поставляет Америка, но в том числе и методы и технологии, которые используются против нас.

У нас уже электоральная кампания идет, уже в 2025 году выборы президента. И нас уже начинают разрывать, нас начинают делить. Я хочу сказать, что нельзя быть глупыми, нельзя смотреть только на то, что происходит у тебя под носом. Нужно свою гордыню спрятать далеко и обсуждать все проблемы, которые существуют сегодня в нашем обществе, наверное, вместе и разговаривая, а не показывая друг на друга пальцами. Я надеюсь, что все, кому обращены эти слова, они меня услышат.

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