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Лебедева: У нас есть сильный дух, который не сломить! И об этом нужно помнить

06 августа 2024 20:17
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко на мемориальный комплекс «Курган Славы» и поговорим о внешнеполитической обстановке вокруг Беларуси. В эфире специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Лебедева: У нас есть сильный дух, который не сломить! И об этом нужно помнить-1

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:
У нас есть сильный дух, который не сломить... Об этом нужно помнить. И сегодня единственная проблема, которая существует, в том числе у нас в белорусском информационном поле, в общем союзном информационном поле – это информационная борьба, которая идет. И очень плохо, что наши люди не всегда понимают, с какой стороны атака и кто является вот этим противником. И, наверное, нужно изучать уже не только вооружение, которое поставляет Америка, но в том числе и методы и технологии, которые используются против нас.

У нас уже электоральная кампания идет, уже в 2025 году выборы президента. И нас уже начинают разрывать, нас начинают делить. Я хочу сказать, что нельзя быть глупыми, нельзя смотреть только на то, что происходит у тебя под носом. Нужно свою гордыню спрятать далеко и обсуждать все проблемы, которые существуют сегодня в нашем обществе, наверное, вместе и разговаривая, а не показывая друг на друга пальцами. Я надеюсь, что все, кому обращены эти слова, они меня услышат.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Ксения Лебедева

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