Гигин: Беларусь пришла в Африку всерьёз и надолго

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Если говорить о роли женщин в африканской политике, она за последние годы очень сильно выросла. Есть и непосредственно женщины, занимающие высокие посты. Но институт первых леди, если мы вспомним опыт Зимбабве, Южной Африки, играет большую роль во внутренней политике. И то, что Беларусь использует данный институт, – очень важно. Это свидетельствует о понимании внутриполитических процессов, которые происходят в этих странах. Если же говорить в целом, то мы видим, что Беларусь пришла в Африку всерьез и надолго. Нигерия – это очень богатая страна с очень большим населением, с очень большими внутренними проблемами, к сожалению, которыми пользуется Запад на протяжении всей истории независимого существования Нигерии. Беларусь там присутствует давно, но, к сожалению, не очень активно. И мы видим системную работу по наращиванию этих усилий. Это не только визиты глав государств. Это министры, это работа первых леди.

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