«Выбор без выбора». Лазуткин о ситуации в Латинской Америке

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Почему вокруг этого региона постоянно идет борьба, идет то, что называли раньше про игры Англии и России в Средней Азии, большая игра, стратегическое значение конкретно Латинской Америки и, в частности, Венесуэлы?

Андрей Лазуткин, политолог:

Для американцев это огромный рынок рабочей силы. Почему мигранты едут в США? Потому что выбора у них особо нет. Там можно зарабатывать, там они работают нелегально, там они выполняют всю самую грязную работу, которую ни один американец не будет выполнять за такие деньги. И от этого происходит постоянный переток рабочей силы. А дальше те, кто остается, у них выбор: можно там работать за какую-то копеечную зарплату, и как бы перспективу не очень видно. А можно зарабатывать на наркотрафике, например, на торговле людьми, на каком-то там бандитизме, пиратстве и прочем. Вот они прекрасно все это делают.

Григорий Азаренок, СТВ:

Напомним, что всегда это называли «бордель» Соединенных Штатов. Грубо говоря, американские моряки, спуститься вниз, погулять с кубинками, с венесуэлками, с мулатками какими-то, понюхать наркотиков, побухать вискаря и так далее, покурить сигары. Соответственно, это был реально предбанник для Соединенных Штатов. Огромный рынок рабочей силы, огромный рынок для своих разных некачественных товаров и прочего. Вообще самая такая дрянная колония. Поэтому и начались эти национально-освободительные движения...

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