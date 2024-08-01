Петровский: Беларусь может прокормить, кроме нашей страны, ещё три таких государства

Петр Петровский, политолог:

Это золото нашей земли. То, что Беларусь может прокормить еще, кроме нашей страны, три таких Беларуси, это говорит о реально высоком уровне нашего сельского хозяйства и вообще агропромышленного комплекса. И этим надо не просто гордиться, это надо и дальше развивать, культивировать, делать культ агропромышленного комплекса, культ такого труда, которому, в принципе, нашему развитию в этой отрасли завидуют очень многие. И россияне, и вообще соседи. Да еще уже греха таить, мы с Польшей все сравниваем, да? Среднее польское хозяйство – 13 гектаров. Что такое 13 гектаров? Какая-то ерунда. Мелкотоварное, мелкое хозяйство, которое вечно будет в кризисе находиться, потому что его обойдут любые западные транснациональные корпорации.

То, что сейчас вытворяет их вся эта свора Европейского союза, мы помним восстание этих фермеров, закончились эти восстания, когда начали уже огороды все садить свои, поля. Почему? Потому что европейские бюрократы решили слить своих фермеров под корпорации, чтобы их обанкротить, и корпорации дешево купили. Вот и все. У нас такого нет. У нас крупный промышленный комплекс, крупные колхозы закрытого цикла, зерно. А куда это зерно в большинстве пойдет? Не надо думать, что хлеб один будут печь. Нет. Это на корм, прежде всего, скоту, потом это будет мясо, потом это будет колбаса, колбасные изделия, мясные изделия. Вот и результат. Намного больше себестоимость будет. И чем больше мы будем производить самостоятельно, чем больше у нас суверенитет, именно в плане прокормить собственную родину по всем позициям, тем больше мы сможем самостоятельно без оглядки что-то делать. И это все тоже прекрасно понимают.

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