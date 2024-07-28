Дзермант: встречи Лукашенко и Путина в святых местах действительно судьбоносны

Беларусь и Россия строят не просто прагматичные отношения, а святое братство. Это мнение политологов звучит на фоне того, что лидеры двух стран провели встречу в сакральном месте для славянской цивилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые аналитики утверждают, что неформальное общение Александр Лукашенко и Владимира Путина на Валааме уже политическая традиция Союзного государства. В Россию наш Президент направился 25 июля. И накануне поздно вечером рабочий визит был завершен. В центре внимания глав государств продвижение союзных проектов, тематика региональной безопасности и международная повестка. Помимо украинского конфликта, наблюдается попытка эскалации ситуации со стороны Польши и Прибалтийских стран. Грядут политические изменения и в США, а значит, и в мировой геополитике. Президентам важно понимать, как совместно на них реагировать. Валаамский монастырь – один из самых древних, почитаемых в России. Теперь это место непрестанной молитвы и силы. Подходящая локация для принятия самых сложных и верных решений, уверены аналитики.

Алексей Дзермант, публицист, политолог:

Я заметил, что такие встречи, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются именно в святых местах, в Валаамском монастыре, они действительно судьбоносны. Решается на этих встречах что-то очень-очень важное. Я уверен, что подробности наверняка будут, хотя и не все. Мы понимаем, что лучше сейчас держать в тайне многие вещи, потому что много-много противников этой нашей мирной позиции, позиции все-таки привести ситуацию в Украине к миру, каким-то переговорам содержательным. Но я не сомневаюсь, что наши президенты специально выбирают священное место, храм, действительно место, наполненное русской, славянской святостью, чтобы, наверное, заручиться и поддержкой свыше в этих решениях. Чтобы все это было не только волей политиков, но и в определенном смысле волей Отца небесного. Может быть, кто-то скептический к этому отнесется, но я считаю, что этот символизм, эта метафизика, она здесь очень важна. Поэтому считаю, что они встречаются, потому что решают и будут решать очень серьезные проблемы, конечно, на мой взгляд, связанные с миром и безопасностью в Украине и в регионе.