Петровский: партнёрство Беларуси и Китая приобрело необратимый фундаментальный характер

Петр Петровский, политолог:

Мы и наши интересы, мы, Беларусь и Китай, имеем похожие философии и подходы не только к внутренней политике. Мы, Беларусь – социально ориентированная модель, то, что я называю белорусский социализм. Китай – это социализм с китайской спецификой. Но мы также и в международных отношениях очень похожи. Мы оба за мир, за многополярное мироустройство, за несение знамени справедливости в мире, в обществе. И понятно, что в этой ситуации всепогодное, всестороннее, стратегическое партнерство и железное братство, стальное братство между Беларусью и Китаем, оно будет и дальше развиваться. Оно приобрело необратимый фундаментальный характер. И я думаю, что Беларусь нашла свой «пачэсны пасад» не только между народами, но и в рамках пояса пути, в рамках сообщества единой судьбы человечества в новую эпоху.

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