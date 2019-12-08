Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства

В частности, в послании председателя Высшего государственного совета Союзного государства, Президента Александра Лукашенко говорится следующее.

Обменялись главы государств официальными поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни.

На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия.

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену

В поздравлении Президенту Беларуси по случаю знаменательной даты Владимир Путин отметил, что историческое решение о заключении союзного договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества.

Владимир Путин: Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России