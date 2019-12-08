«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Новости Беларуси. 6 декабря было избрано руководство Национального собрания. Спикером Совета Республики стала Наталья Кочанова. Ее заместителем – Анатолий Исаченко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Председатель Палаты представителей – Владимир Андрейченко. Пожалуй, только у него одного из нового руководства Национального собрания за последнее десятилетие нет приставки «экс» – спикером он избран четвертый раз подряд. Это своеобразный рекорд. К примеру, в нынешнем составе нижней палаты парламента нет ни одного депутата, который бы провел в Овальном зале больше четырех лет кряду за последние 10 лет. Рекордсменом в этом созыве можно назвать разве что Геннадия Давыдько – он был депутатом в третьем и четвертом созыве. И вот теперь в седьмом. Что касается заместителя, то им избран Валерий Мицкевич. «За» проголосовали единодушно 110 депутатов. Последние 10 лет он провел на посту замглавы Администрации Президента. Ранее был судьей, замминистра юстиции и директором Национального центра законодательства и правовых исследований. Сильный юрист с отличным чувством юмора – так его охарактеризовали во время представления в парламенте.

Ну а мы решили более подробно расспросить Валерия Вацлавовича о планах на новом месте. Интервью «Недели». Юлия Огнева, СТВ:

Только что закончилась (наверное, и не закончилась, а еще будет продолжена) так называемая установочная сессия. Решались организационные вопросы, на важность которых указал глава государства. Скажите, вы удовлетворены процессом? «Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В общем-то, пока все идет в соответствии с планом. Это, видимо, благодаря тому, что очень хороший, высококвалифицированный состав депутатов седьмого созыва пришел в парламент. Очень широкий спектр профессий, представительства разные и по возрасту, и по профессиональному принципу. Видно, что есть люди и молодые, еще не совсем опытные, и уже состоявшиеся профессионалы, умудренные жизнью люди. Это дает надежду, что будет очень эффективная работа. Комиссия по законодательству – одна из самых важных комиссий Юлия Огнева:

Судя по так называемому рейтинговому голосованию, вполне себе уравновешенно распределились депутаты по комиссиям. Валерий Мицкевич:

Это, опять же, результат выборов. Юлия Огнева:

Сбалансированность эта? Валерий Мицкевич:

Совершенно верно. Если в предыдущие созывы мы видели некий дисбаланс, когда мы рейтинговые проводили голосования, распределялись депутаты предварительно по комиссиям, где они хотят работать, то сегодня мы увидели практически сбалансированный состав желающих работать в комиссиях. Конечно, основная комиссия по законодательству. Это основная все-таки, потому что работа в парламенте – это законотворческая работа. Видимо, депутаты некоторые, возможно, недооценили себя, поэтому решили пока…

Юлия Огнева:

… подумать? Валерий Мицкевич:

Подумать, да. Не голосовать за вступление в комиссию по законодательству. Мы поработаем с депутатами, расскажем, чем занимается эта комиссия, насколько там интересно работать и насколько это важная работа. Это одна из самых важных комиссий. Я думаю, мы там наберем полноценную комиссию, которая будет эффективно работать. Юлия Огнева:

Накануне глава государства обратился сразу к двум созывам. Скажите, что для вас стало центральным тезисом? Валерий Мицкевич:

Центральным тезисом (хотя я был уверен, что Президент так считает, все для этого делает, это еще раз красной чертой прошло) – что Президент создал независимую страну, и он будет Президентом независимой страны не зависимо ни от чего. Юлия Огнева:

И депутаты ему в этом наверняка помогут. Валерий Мицкевич:

Депутаты, конечно же, это опора, потому что депутаты принимают законы. Возможно, придется работать над Конституцией, а это как раз столпы нашей независимости.

Такие документы как Конституция не делаются быстро, их вообще нельзя делать наспех Юлия Огнева:

Вы как профессиональный юрист уже включались в работу по Конституции? Вы уже продумывали – то, что глава государства говорил о персональной ответственности? У вас есть предложения? Валерий Мицкевич:

Конечно. У нас есть мысли, и для того, чтобы они стали предложениями, нужно еще обсудить, поспорить, возможно, в составе уже нового корпуса депутатов. Юлия Огнева:

А какой временной промежуток может потребоваться, чтобы выйти уже с какой-то согласованной позицией по Конституции? Валерий Мицкевич:

Во-первых, все зависит от масштаба изменений. Во-вторых, такие документы не делаются быстро, их вообще нельзя делать наспех. Конституция – это основной закон нашего государства, и работа над ним должна быть основательной, кропотливой, долгой, с привлечением всех возможных специалистов, профессионалов. С анализом зарубежной практики, зарубежных конституций. Ну и, конечно же, парламент здесь будет принимать самое непосредственное участие. Юлия Огнева:

Как можно охарактеризовать нынешний этап работы над обновлением Конституции?

Валерий Мицкевич:

Президент говорил о том, что Конституционный суд уже внес соответствующие предложения. Я тоже знаком с этими предложениями. Можно, в принципе, на основе их начинать работу. Будет обсуждаться вопрос усиления роли парламента Юлия Огнева:

Как по-вашему, нужно ли усиливать роль парламента? Валерий Мицкевич:

Достаточно высока роль парламента, но, естественно, будет обсуждаться вопрос в том числе и усиления роли парламента. Будем способствовать, чтобы от депутатов было больше инициативы Юлия Огнева:

Когда я анализировала деятельность шестого созыва парламента, обратила внимание на то, что было рассмотрено около 450 законопроектов и чуть более 200 были приняты. И всего шесть были инициированы депутатским корпусом. Скажите, не маловато ли это?