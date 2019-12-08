Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

Новости Беларуси. Состоялся официальный визит Президента Беларуси в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной скупщине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Драгомир Карич, депутат парламента Сербии:
Когда идет вопрос о сотрудничестве с братской Республикой Беларусь, вопрос о Президенте Александре Григорьевиче –огромное уважение всех граждан. Там нет оппозиции к Республике Беларусь.
Что касается повышения уровня жизни, тоже очень высоко. Это значит, что политика, которая сегодня есть, которую проводит Александр Григорьевич Лукашенко – это та политика, которая нужна. А то, что есть много оппонентов за границей, которым это не нравится – это всегда было и всегда будет. Мы берем вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику.
Часть оппозиционно настроенных избранников демонстративно не пришли на это заседание. Но все они внимательно слушали белорусского Президента в живописных интерьерах той же Скупщины.
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