Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

Драгомир Карич, депутат парламента Сербии:

Когда идет вопрос о сотрудничестве с братской Республикой Беларусь, вопрос о Президенте Александре Григорьевиче –огромное уважение всех граждан. Там нет оппозиции к Республике Беларусь.

Что касается повышения уровня жизни, тоже очень высоко. Это значит, что политика, которая сегодня есть, которую проводит Александр Григорьевич Лукашенко – это та политика, которая нужна. А то, что есть много оппонентов за границей, которым это не нравится – это всегда было и всегда будет. Мы берем вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику.