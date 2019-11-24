«Парламентские выборы-2019 показали нам кое-что новое». Разберемся в политических технологиях

Новости Беларуси. На нынешних выборах в Палату представителей работало небывалое количество национальных и международных наблюдателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Только из-за границы в нашу страну приехали более тысячи человек с таким вот официальным статусом и полномочиями наблюдать и давать оценку. Повторю: наблюдать и давать оценку. Наблюдатели от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Беларуси и России признали выборы в Палату представителей. ОБСЕ – нет. Что ж, палитра мнений, которые также можно признавать, а можно не признавать. Главное ведь не в этом. «Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам», – это цитата из комментария белорусского Министерства иностранных дел. Как по мне, так лучше и не скажешь. К тому же: кто без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Это я к тому, существуют ли в принципе идеальные избирательные системы? И вот еще что. С одной стороны ОБСЕ, европейский орган, не признает парламентские выборы в Беларуси. И с другой – Совет ЕС, тоже европейский орган, причем главнейший, – утверждает решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. То есть, по сути, признает нашу страну как полноправное европейское государство, с которым можно и нужно сотрудничать. Так как же так? Вопрос! Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:

В каждой стране политические кампании имеют свой стиль, почерк и атмосферу. Отличительная черта белорусских выборов – праздничное настроение и спокойствие. Наш народ не любит, когда процесс сопровождается парадом чрезмерных амбиций и многочисленными провокациями. Острота дискуссий может быть высокой, но всегда в рамках закона и этики. Но есть силы, которые постоянно пытаются вырулить этот процесс в другую сторону. В принципе, мы видели это и раньше. И всегда жалкие попытки пошуметь или раскачать ситуацию натыкались на жесткую реакцию государства и полное равнодушие общества. Выборы-2019 показали нам кое-что новое. Разберемся в политических технологиях. Изначально было понятно, что прежние оппозиционные политики смехотворны и их шансы хоть как-то привлечь внимание заранее обречены на провал. Ставку сделали на новых лидеров и молодежь. За несколько месяцев стали раскручивать так называемых блогеров.

Андрей Лазуткин, политолог:

Блогеры нужны как некие посредники для того, чтобы организовывать молодежь. Потому что, опять же, оппозиция непопулярна среди молодежи. И для того, чтобы привлечь студенческие массы в основном, привлекаются блогеры, которые там имеют чуть больше авторитета. Причем работа тоже идет очень интересно. Не идет такая тупая пропаганда за оппозицию. Это всегда работа по какому-то конкретному вопросу. Пожалуйста, легализация наркотиков, вот борьба с призывом и, например, борьба с распределением. Григорий Азаренок:

Активность работы в интернете дала свои плоды. YouTube- и Telegram-каналы, поливающие негативом все вокруг, в один момент выросли как грибы после дождя, стали набирать популярность, число подписчиков увеличивалось. При этом очевидно то, что делалось это не стихийно. Слова, тексты, материалы авторов были как под копирку. Это наводит на мысль, что питаются одни из одного корыта и направляются едиными кураторами.

Андрей Лазуткин:

Это отработка технологий по принципу российских. То, что наблюдали мы в деятельности Навального. Например, это сьемки какого-то фильма и затем попытка вывести под этот фильм некую аудиторию. То есть если там, грубо говоря, миллион просмотров, якобы должен собраться миллион человек. Исходя из этого они и действовали. Но, конечно, результаты были никакими. Видно, что пока это все очень слабо, но идет такое зондирование почвы. Григорий Азаренок:

Когда кураторы поняли, что вывести людей из интернета на улицы не получается, решили действовать по-другому. Искусственно выращенный батальон блогеров и активистов бросили в бой непосредственно во время голосования. Основной удар пришелся на избирательные комиссии.

Алексей Дзермант, политолог:

Якобы для фиксации того, что происходило на избирательных участках, – сейчас это может позволить себе каждый – использовать телефон и вбрасывать мысли, что процесс выборный непрозрачный или происходят там какие-то манипуляции. Это тоже было заметно. Попытались таким образом дискредитировать выборный процесс. Но тоже, на мой взгляд, цели это не достигло. Да, был всплеск какого-то интереса, все это обсуждали, но реальных-то, настоящих доказательств, что это именно так, как они представляли, не было.

Григорий Азаренок:

Бросалась в глаза наглость и безапелляционность так называемых наблюдателей. Они шли на участки специально, чтобы искать любой повод для провокаций. Вот несколько примеров. 365-й участок для голосования. Предварительно выпив, его решил посетить блогер Димасик Карасик. При этом оделся в тюремную робу. На крыльце школы начал фотографироваться на фоне маленьких девочек. К участку шел с высоко поднятым в руках паспортом и орал, что пришел на свободные выборы. А когда председатель комиссии попросила показать документ, заявил: «Нет, не покажу! Я где хочу, там и голосую». На комиссии сыпались обвинения и угрозы. «Я вас предупреждаю, что вы будете за подделку документов нести уголовную ответственность и сядете в тюрьму. Помните, что у вас есть дети. Я вас предупредил», – кандидат Андрей Смоленчук. «Однозначно людей, подписавших документ, нужно будет запомнить. Предупреждаю, руки будут гореть, языки, глаза у вас, но не сразу, может быть, раковые опухоли образуются. Вы будете сидеть в тюрьме все, некоторых, особенно председателей, к высшей мере наказания будем просить», – блогер Сергей Тихановский.

Развернулась настоящая травля. В Могилеве в подъезде, где живет председатель комиссии, расклеили оскорбительные и провокационные листовки. Свою эмоциональную оценку всему этому дал глава государства. Александр Лукашенко о провокациях на выборах: «Отвернем голову и повыворачиваем руки тому, кто будет себя подобным образом вести» Григорий Азаренок:

Бросается в глаза еще один аспект – полное отсутствие желания у оппозиционных кандидатов работать в правовом поле и бороться за депутатские мандаты. В конце концов они даже сожгли удостоверения кандидатов. Ни программ, ни агитации, ни встреч с избирателями. То ли заранее знали о своей непопулярности, то ли сказать было нечего. Но при этом попытались дискредитировать тех кандидатов, кто реально работал с избирателем. И тут опять же мы заметим руку невидимого дирижера.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я никогда не поверю, что отдельно взятый информационный ресурс так уж хорошо подготовился, что собрал полное портфолио моих выступлений в качестве министра информации для того, чтобы привести аргумент «она предлагала закрыть интернет». Во-первых, это не так, это наглая ложь. Значит, была подготовка. Искали аргументы, которые бы могли надавить на желание человека свободно воплощать свои мысли. Алексей Дзермант:

Сначала есть источник некого вброса. А затем вся, скажем, оппозиционная прозападная сеть медиаресурсов все это подхватывает и распространяет. То есть у них существует реально работающая сеть, и в момент Х они все срабатывают как по команде.

Григорий Азаренок:

Все понимают: то, что мы наблюдали на прошлой неделе – генеральная репетиция и смотр сил перед главной электоральной кампанией, президентскими выборами. Загнанная в угол крыса обязательно прыгнет. Возможны провокации, в том числе с применением силы. Готовиться и противостоять надо уже сейчас.

Алексей Дзермант:

Нужно поддерживать и даже поощрять любую гражданскую активность журналистскую, те же Telegram-каналы, YouTube-блоги. Появляются, уже, кстати, и конструктивные. Пусть их не так много пока, они существуют без той поддержки массированной, которая идет с Запада, но тем не менее – они появляются. Этих людей нужно поддерживать. Григорий Азаренок:

Но главный аргумент против антигосударственных сил – поддержка нынешнего курса абсолютным большинством населения.

Александр Метла, директор ИКК «Линия Сталина»:

Провокации – они всегда существовали, но в настоящее время они больше смехотворные. Потому что никакой они не имеют поддержки, никакой инициативы. Просто работают на телевидение, допустим, для картинки.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

Кто хотел, тот боролся за право быть в парламенте. Заслужить доверие белоруса просто – делай конкретные дела для народа. Пустые разговоры и крики юных свободолюбцев, не видевших страну в 90-е годы, или озлобленные речи предателей родины, которые об этом знают, но говорят, что все плохо – это лишь дым. Григорий Азаренок:

Был на этих выборах эпизод. И он гораздо красноречивее любых жалких провокаций.