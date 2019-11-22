«Выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов

Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись абсолютно во всех регионах страны и на протяжении всего периода находились под тотальным контролем со стороны наблюдателей. 39 тысяч национальных и более тысячи международных экспертов были аккредитованы для наблюдения за выборами депутатов в Беларуси. ЦИК отреагировал на все жалобы с их стороны. Кроме того, Центризбирком направил возражения в Министерство иностранных дел по поводу отчета ОБСЕ, наблюдатели которого оказались не удовлетворены ходом избирательной кампании.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

У нас избирательных участков сколько? 5800, почти 6 тысяч. Сколько сомнений, по скольким участкам… Я даже не подвергаю критике, что эти сомнения ничем не подтверждены. По скольким участкам выражает сомнения ОБСЕ? По их мнению, на 13 был вброс бюллетеней, на 12, как они считают, выборы недостоверны. Всего – 25, менее половины процента. О чем тут можно говорить?

Сами по себе цифры никем не опровергнуты, не подвергнуты замечанию. Это говорит о том, что в общем-то выборы прошли неплохо.