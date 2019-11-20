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«Доверие будет самым ценным показателем». Директор школы из Могилёва стала депутатом Палаты представителей

20 ноября 2019 19:24
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Новости Беларуси. Первая сессия нового состава Палаты представителей пройдет 6 декабря. Народным избранникам придется определиться с направлениями своей работы на ближайшие четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Доверие будет самым ценным показателем». Директор школы из Могилёва стала депутатом Палаты представителей-1

Какой видит деятельность в Овальном зале избранный депутат Людмила Здорикова? В парламент она идет от 85-го Могилевского-Центрального округа.

Корреспондент Ирина Недобоева пообщалась с депутатом в видеоматериале.

«Доверие будет самым ценным показателем». Директор школы из Могилёва стала депутатом Палаты представителей-4

# Выборы-2019 # Людмила Здорикова # Ирина Недобоева # Фотофакт

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