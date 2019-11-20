СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях

Новости Беларуси. Цифровой иммунитет от хищений с криптоплатформ и платежных карт обсуждают 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Следственном комитете проходят совместные мероприятия с представителями международных платежных систем. О серьезности работы говорит и подписание протокола о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и American Express – одной из крупнейших финансовых компаний мира. В документе заявлен и обмен информацией о преступлениях информбезопасности. Это позволит максимально быстро реагировать на новые уловки интернет-мошенников.

Следователи признаются, что стараются быть в виртуальном тренде и активно выявлять киберпреступников. Буквально на днях стали известны подробности громкого уголовного дела о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Это первый опыт обращения в доход государства криптовалюты.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

В первую очередь это даст возможность оперативно обмениваться информацией. Думаю, мы когда-нибудь выйдем на тот уровень взаимодействия, который нам позволит получать более конфиденциальную информацию для того, чтобы иметь возможность оперативно выявлять, не побоюсь этого слова, киберпреступников.

Александр Шевченко, управляющий белорусской криптобиржей:

Что касается нашей платформы, то нами используется авторская разработка в этой области. Есть подразделения по информационной безопасности, которые непосредственно реализуют нашу политику в этой сфере, которая день ото дня отбивает хакерские атаки.