СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях

Новости Беларуси. Цифровой иммунитет от хищений с криптоплатформ и платежных карт обсуждают 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цифровой иммунитет от хищений с криптоплатформ и платежных карт обсуждают 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Следственном комитете проходят совместные мероприятия с представителями международных платежных систем. О серьезности работы говорит и подписание протокола о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и American Express – одной из крупнейших финансовых компаний мира. В документе заявлен и обмен информацией о преступлениях информбезопасности. Это позволит максимально быстро реагировать на новые уловки интернет-мошенников.
Следователи признаются, что стараются быть в виртуальном тренде и активно выявлять киберпреступников. Буквально на днях стали известны подробности громкого уголовного дела о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Это первый опыт обращения в доход государства криптовалюты.
Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
В первую очередь это даст возможность оперативно обмениваться информацией. Думаю, мы когда-нибудь выйдем на тот уровень взаимодействия, который нам позволит получать более конфиденциальную информацию для того, чтобы иметь возможность оперативно выявлять, не побоюсь этого слова, киберпреступников.
Александр Шевченко, управляющий белорусской криптобиржей:
Что касается нашей платформы, то нами используется авторская разработка в этой области. Есть подразделения по информационной безопасности, которые непосредственно реализуют нашу политику в этой сфере, которая день ото дня отбивает хакерские атаки.
Отдельная тема встречи – хищение с банковских карт потребителей. Такие случаи участились по всему миру. И здесь, утверждают специалисты, роль играет не только бдительность правоохранителей, но и самих владельцев платежных карт. Личные данные финансовых документов должны храниться в тайне.