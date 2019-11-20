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СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях

20 ноября 2019 11:14
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Новости Беларуси. Цифровой иммунитет от хищений с криптоплатформ и платежных карт обсуждают 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях -1

В Следственном комитете проходят совместные мероприятия с представителями международных платежных систем. О серьезности работы говорит и подписание протокола о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и American Expressодной из крупнейших финансовых компаний мира. В документе заявлен и обмен информацией о преступлениях информбезопасности. Это позволит максимально быстро реагировать на новые уловки интернет-мошенников.

СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях -4

Следователи признаются, что стараются быть в виртуальном тренде и активно выявлять киберпреступников. Буквально на днях стали известны подробности громкого уголовного дела о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Это первый опыт обращения в доход государства криптовалюты.

СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях -7

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
В первую очередь это даст возможность оперативно обмениваться информацией. Думаю, мы когда-нибудь выйдем на тот уровень взаимодействия, который нам позволит получать более конфиденциальную информацию для того, чтобы иметь возможность оперативно выявлять, не побоюсь этого слова, киберпреступников.

СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях -10

Александр Шевченко, управляющий белорусской криптобиржей:
Что касается нашей платформы, то нами используется авторская разработка в этой области. Есть подразделения по информационной безопасности, которые непосредственно реализуют нашу политику в этой сфере, которая день ото дня отбивает хакерские атаки.

СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях -13

Отдельная тема встречи – хищение с банковских карт потребителей. Такие случаи участились по всему миру. И здесь, утверждают специалисты, роль играет не только бдительность правоохранителей, но и самих владельцев платежных карт. Личные данные финансовых документов должны храниться в тайне.

СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях -16

# Следственный комитет Беларуси # Алексей Волков # Александр Шевченко # Фотофакт

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