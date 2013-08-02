Парадоксы в проблемах строительства: сегодня можно строить дешевое жилье при участии домостроительных комбинатов, но они загружены лишь на 83%

Новости Беларуси. Парадоксы в проблемах строительства. Участники рабочей группы, созданной по поручению Президента, решают очередную порцию вопросов.

Сегодня домостроительные комбинаты могут строить дешевые квадратные метры для нуждающихся и для тех, кто пользуется господдержкой. Однако такие предприятия в республике загружены не полностью. В чем причина? Дефицит средств или принятие неправильных решений?

Для Ирины и Александра этот ноябрь должен стать по-настоящему знаковым. Ждут прибавления в семье, да еще и ключи от заветной витебской квартиры застройщики обещают отдать осенью.

Вот только в счастливое новоселье верится едва ли. За последний «просроченный» год взять высоту новостройки «Жилстрою» оказалось не под силу. Как, впрочем, и закончить с отделкой. Тем временем надежды с каждым днем все меньше, а степень готовности будто и не меняется, все те же 50%. Что не скажешь о стоимости того самого квадрата: с двух до семи миллионов!

Ирина Поддубец:

Начинали мы строить с 2010 года, а уже, слава богу, конец почти 2013. Строим мы за свои деньги и, получается, берем кредиты в банке на общих основаниях.

А этот долгострой Брест получил в наследство. От печально известной строительной фирмы «Облик». Заветные ключи в руках новоселов должны были быть еще в мае 2010 года. Но вместо этого – банкротство организации и, как следствие, «замороженная» стройка.

Сегодня картина иная: закуплены лифты, две из четырех секций дома планируют «накрыть» уже к сентябрю.

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома:

Согласно графику, утвержденному уже всеми – и руководством города, и руководством области, ввод этого дома запланирован на декабрь 2013 года.

Игорь Яромский, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Комитетом еще ранее неоднократно обращалось внимание на недостаточные темпы строительства данных объектов, о чем информировался облисполком.

Как и прежде, работает «телефон доверия». Правда, на многих «застывших» объектах дела уже сдвинулись с «мертвой» точки. Причем, по всей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

В определенной степени кое-какой результат уже пошел. Это не должно быть для нас предметом для самоуспокоения. Потому что строительство – это область такая, что там, как только первые результаты и чуть ослабло внимание, сразу эти результаты превратятся в свою противоположность.

Правда, по-прежнему в центре внимания – вопрос ценообразования. Нередко вместо заветного квадратного метра новоселы получают лишь цены в квадрате.

Застройщики говорят о дорогой строительной серии. В этом-то и первая ошибка. Сегодня можно строить дешевое жилье. Например, при участии домостроительных комбинатов. Созданных мощностей хватает. Тогда удивляют цифры: модернизированные ДСК по республике загружены лишь на 83%! Что и говорить – парадокс.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Эта проблема создана не из-за дефицита средств, не из-за дефицита мощностей, а из-за неправильных управленческих решений.