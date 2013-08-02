Александр Лукашенко посетил совхоз «Минский», молочно-товарную ферму и тепличное хозяйство «ДорОРС»

Новости Беларуси. Беларусь в этом году получит более 9 млн тонн урожая зерновых и полностью обеспечит себя фуражным зерном. Об этом главе государства Александру Лукашенко было доложено 2 августа во время его рабочей поездки в Минскую область. Президент в Минском районе ознакомился с организацией уборки ячменя и технологическими процессами заготовки травяных кормов.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На сегодняшний день зерновые убраны на площади 918 тысяч гектаров, что составляет практически 39% от всей площади. Намолочено более 3 млн тонн с урожайностью 33 центнера с гектара. Это ниже уровня прошлого года, потому что по темпам уборки мы отстаем практически на два дня. Это связано с тем, что предыдущие дни были испорчены погодные условия, поэтому темп тот, который с каждым днем увеличивается, позволяет нам завершить уборку зерновых культур в оптимальные сроки.

В 2013 году в Минском регионе активно внедряются новые технологии по упаковке сенажа в специальную пленку. Специалисты заверяют, что именно такая форма заготовки кормов способствует их максимальной сохранности. Заготовку травяных кормов по новой технологии в Беларуси будут наращивать.

Александр Лукашенко:

Ты абсолютно убежден, что это хороший подход и правильный?

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Да. Абсолютно.

Александр Лукашенко:

То есть с пленки сенаж на корм скоту – это хорошая штука?

Борис Батура:

Да. И мы, я считаю, что из-за качества кормов, мы и пролетели с молоком.

Александр Лукашенко:

Значит, здесь качество отличное, все хорошо?

Борис Батура:

Да.

Александр Лукашенко:

Я переживаю за принятое мною когда-то решение. А вдруг это неправильный подход?

Борис Батура:

Правильный подход! Даже экономически, строить сенажную яму, на одну яму надо, грубо говоря, миллиард. На одну яму. А на один пресс-подборщик – у нас он 1 млрд 200. На один пресс-подборщик.

Александр Лукашенко:

Ну, понятно, но потом же тебе еще и пленку, сетку эту покупать.

Борис Батура:

Наша пленка.

Александр Лукашенко:

Ну, так тогда надо этим путем идти, 30% в будущем, в 15-м году – половину завернуть, потом пару лет, и надо полностью, как это весь мир делает, заворачивать в рулоны.

В этом сезоне заготовка кормов идет гораздо лучше, чем в прошлом. По стране цифры разные, но, например, в Минской области на одну буренку собрано почти на 1 центнер травянистого яства больше, чем в 2012.

Президент Александр Лукашенко поручил проконтролировать процесс заготовки и переработки льна. Соответствующее поручение глава государства дал 2 августа, посещая в Минском районе совхоз «Минский».

Специалисты отмечают, что в 2013 году посевы льна лучше, чем в 2012. А у аграриев есть в наличии все необходимые механизмы и техника для его уборки и обработки.

Главе государства также доложили о реализации льняной продукции. В Беларуси идет модернизация льнозаводов. Эта работа должна быть завершена в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу при жестком контроле за возделыванием льна посмотреть: мы можем со льном работать и результат давать или не можем. Вот он должен это показать. Поэтому железно на контроль и под доклад мне, что получим мы по осени.

Ну, естественно, целый шлейф этих льнозаводов. Ты знаешь где мы, что будем строить, модернизировать, чтобы в 2015 году это завершить.

Не застопорит нас опять льнокомбинат с оплатами и прочее? Смотри, чтобы мы здесь еще не попали опять, что льнокомбинат не рассчитается с льнозаводом за волокно, а льнозаводы не рассчитаются с колхозами и совхозами. Вот этого быть не должно. Льнокомбинат должен заплатить вовремя льнозаводам за волокно. Ты знаешь эту тему и знаешь, что она древняя. В этом году этого быть не должно.

Поле для заготовки кормов – еще одна точка рабочей поездки главы государства. Поля Минщины стали обкаткой для пилотных проектов по заворачиваю кормов в спецпленку, устойчивую к капризам природы и максимально сохраняющую питательные свойства травы. Новая технология уже опробована трактористом Евгением.

Евгений Ходас, тракторист:

В час можно 25 тюков сделать в зависимости от плотности тюка. Ну, 25-30 можно делать.

В Минском районе Александр Лукашенко посетил молочно-товарную ферму. Президенту доложили о выполнении его поручений по реконструкции и техническому переоснащению комплексов.

Как было отмечено, в Беларуси по итогам 2013 ожидается рост производства молока и мяса. В животноводстве он может составить 106% к уровню 2012 года. А вот показатели по молоку на данный момент несколько уступают прошлогодним, однако аграрии планируют к концу года выйти на показатель в 103%.

Зашла речь и о реконструкции молочно-товарных ферм. Этот вопрос на контроле у Президента. Из запланированных 1208 функционирует лишь треть. Хотя значительные работы по реконструкции 811 комплексов предстоит выполнить уже к 1 октября. К слову, в нынешнем году ввели лишь 47 ферм, практически все они в Минской области.

Борис Батура:

Что касается выполнения Вашего поручения по реконструкции ферм, нам надо 323 фермы.

Александр Лукашенко:

323 фермы находятся в списке, в альбоме у Мясниковича. Поименно, в какой деревне и так далее.

Борис Батура:

Да. И не только у Мясниковича. И у Якобсона.

Первое полугодие у нас 139. Это подтверждено Комитетом государственного контроля уже. Они ведены в полном объеме. И 71 мы добавили за июль месяц. Я поставил задачу: мы до 1 сентября должны выполнить Ваше поручение.

Александр Лукашенко:

Ну, и как договаривались, скот там должен в этих дворцах стоять.

Борис Батура:

Пустым не будет, но потепенно будем заполнять. За следующий год мы заполним.

За их весом, ростом и питанием следит компьютер, полное досье есть на каждую из четырех сотен коров. Так контролируют здоровье и формируют рацион для животных.

Михаил Вайтусенок, главный ветврач совхоза «Минский» ОАО «ДорОРС»:

Вот эта коровка вчера, например, давала 38 литров молока, а сегодня она дает 16. Что случилось с животным, смотрит врач сначала, какие причины, что могло произойти.

Эту ферму в совхозе «Минский» открыли в канун Нового года. 38 млрд рублей инвестиций. Окупится, говорят, за пять лет.

Вентилируемое помещение и последние новинки техники. Машина раздает корм, а специальный агрегат, с виду похожий на гигантский пылесос, подбрасывает еду поближе к животному уже во время кормления. Результат – в среднем с одной коровы в сутки 22 литра молока. Такое оборудование все чаще можно увидеть на фермах республики.

Алексей Путрич, инженер-электроник компании по производству оборудования для молочно-товарных ферм:

В данный момент идет строительство, реконструкция большого количества ферм. Все охотно покупают доильных роботов, автоматические пододвигатели кормов, автоматические системы поддержания микроклимата в коровнике.

Весь процесс по уходу за животными – от кормления до доения – здесь выполняют роботы. Это не только облегчает труд работникам фермы, но и позволяет получить качественный продукт – молоко экстра-класса.

О производстве молока и мяса сегодня шла речь и во время рабочей поездки Президента в Минскую область. Мясо производят с прибавкой, а вот с молоком и отстают от прошлогодних результатов. Однако есть надежда к концу года выровнять планку и по этой позиции.

Александр Лукашенко:

По мясу у тебя прирост идет. Процентов 6–7 ты получишь?

Леонид Заяц:

До конца года – да. Получим.

Александр Лукашенко:

Так, а по молоку что?

Леонид Заяц:

Что касается молока, мы практически на 35,8% выше за полгода. Темпы июля – 103,3. За август месяц мы постараемся закрыть уже и будем добавлять по молоку в целом.

Беларусь в ближайшие годы может практически полностью обеспечить свои потребности в цветочной продукции. Посещая тепличное хозяйство «ДорОРС», Президент дал высокую оценку результатам, напомнив, что несколько лет назад давал поручение по развитию тепличных хозяйств, и в частности по разведению цветов, хотя многие сомневались в успехе.

Совхоз «Минский» ОАО «ДорОРС» – одно из успешнейших многопрофильных хозяйств страны. С каждого вложенного рубля здесь зарабатывают где-то полтора. При этом финансовой поддержки у совхоза нет. Она была только на начальном этапе создания – в 1990-е года.

Аграрии сеют зерно, заготавливают корма, создали собственную сеть из 140 магазинов. Без посредников в торговле прибыль гораздо выше. Совхоз – хороший пример эффективной работы на земле.

На площади почти 35 гектаров выращиваются овощи, зелень, ягодная и цветочная продукция. Выручка от реализации в 2012 году составила более 180 млрд рублей. Предприятие поставляет на экспорт более половины продукции.

В наших погодных условиях – это дело прибыльное. Вот помидоры еще недозревшими отправляют в Санкт-Петербург, товарный вид приобретут во время пути. Так, создавая благоприятный климат для роста растений, наращивают объемы производства и выручку. В 2012 году продали продукции на 180 млрд рублей. Рентабельность на овощах 40%, на цветах скромнее – 20.

Александр Лукашенко:

Помнишь, когда я говорил: каждый губернатор два гектара. Цветов не было вообще своих, нас держали за горло. Так они сделали по два гектара теплиц (это вот такие площади) в каждой области. И дальше пошли. У тебя уже 4. И сделали. А все плакали: невозможно. Мало того, так еще и рентабельно: 25%.

Борис Батура:

И, кстати, наша роза стоит.

Всего продажа около 50 млн.

Александр Лукашенко:

Ну, вот, 20 завозим, 30 уже млн производим. Потихоньку выйдем и на 50 и экспорт обеспечим.

Екатерина Остроушко, директор тепличного хозяйства ОАО «ДорОРС»:

С голландскими розами мы можем конкурировать в любое время. Голландскую розу вы купите, она у вас 2-3 дня, больше не простоит. А наши цветочки срезанные стоят 2 недели. А есть у нас сорт, который стоит 28 дней.

Александр Лукашенко:

Ну, так а чего у нас в стране нельзя так работать, как он работает? Опыт есть, образец – вот, пожалуйста. Надо теплицы – пожалуйста, приехал, посмотрел. Цветы рентабельные, так? Надо тепличное хозяйство, овощи? Овощи рентабельные, даже очень, я так понимаю. 40%, по-моему, рентабельности.

Тепличный комплекс республики, а это 24 крупных хозяйства, цветы сейчас выращивает во всех областях и Минске. Поэтому смело Беларуси пророчат в ближайшие годы «цветочные» перспективы – полностью обеспечить свои потребности в этой продукции.

Президент высоко оценил нынешний результат, напомнив, что несколько лет назад давал поручение по развитию тепличных хозяйств, и в частности по разведению цветов. В то время многие сомневались в успехе.

Сегодня здесь выращивают 12 видов роз, 7 альструмерий, 13 сортов гербер. Все они все в одном букете. Такой подарок подготовили сотрудники «ДорОРСа» Главе государства.