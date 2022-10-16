Более 500 звонков поступило Комитету госконтроля о завышении цен

Новости Беларуси. Продолжает работу горячая линия Комитета госконтроля по вопросам ценообразования. Специалисты приняли уже свыше 500 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все полученные сведения проверяются в обязательном порядке. Мониторинговые группы работают во всех регионах. По ряду рассмотренных сообщений информация подтвердилась.

Больше всего нарушений выявлено в Минской области. К примеру, в частном магазине в деревне Малиновка на отдельные виды мясной и молочной продукции цены были сформированы с завышенной торговой надбавкой. А в Гомеле в отношении директора частной торговой компании возбудили уголовное дело. В ходе проведенной проверки подтвердилась информация заявителя о росте цен на хлебобулочные изделия.