США не стали скрывать «крайнего разочарования» тем, что Россия предоставила Сноудену убежище

Новости США. Мир обсуждает судьбу Эдварда Сноудена, открывшего миру глаза на противозаконную программу слежения «PRISM», созданную спецслужбами США.

Напомним, 1 августа Россия предоставила экс-сотруднику ЦРУ убежище сроком на один год. Однако, специалист по компьютерной безопасности по-прежнему опасается за безопасность личную. И поэтому свой новый адрес в Москве и планы на будущее пока предпочитает скрывать.

А вот США скрывать «крайнего разочарования» развитием событий не стали. Его официально выразил 2 августа представитель Белого дома, добавив, что американский президент все еще намерен ехать в Петербург на саммит большой двадцатки, но его личная встреча с российским коллегой теперь под сомнением.

А в целом, отмечают эксперты, если после этой истории в международных отношениях и останется что-то несомненное, то это – несомненная нелегальность программ, которые использовались американской разведкой для тотальной слежки. Но как раз от них, как уже было заявлено, США отказываться не собираются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.