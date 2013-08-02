Новости Израиля. Президенту Израиля Шимону Пересу 2 августа исполняется 90 лет. С юбилеем одного из самых известных политиков, уроженца Беларуси, лауреата Нобелевской премии мира поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко.

Родился Шимон Перес в деревне Вишнево Воложинского района. В 1931 году его отец эмигрировал в Палестину. Сын закончил престижную гимназию, был лидером молодежной организации и в конце 40-ых был назначен помощником генерального секретаря Министерства обороны Израиля. В то время Пересу было только 25 лет.

Позднее он занимал различные посты в министерстве обороны, и именно ему принадлежит главная роль в создании авиационной, электронной и оборонной промышленности страны.

На протяжении более полувека Шимон Перес занимал самые ответственные посты в Государстве. В 2007 году был избран президентом Израиля. Умение общаться с разными людьми, находить выход из самых запутанных политических ситуаций сделали его просто образцовым государственным деятелем.

Шимон Перес бывал в Беларуси, встречался с Александром Лукашенко. В 2013 году на родине своего знаменитого отца побывала его дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Левин, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

Он у нас родился, он наш земляк. И даже последние действия, когда посол Израиля в Беларуси, господин Шагал, помог организовать ему свидетельство о рождении в Беларуси, он с таким большим воодушевлением принял это. Он сказал, что наконец у него есть документ, подтверждающий, что он родился в Беларуси, что он родился второго августа.