«Панику поднимать не будем». Гайдукевич и Рачков прокомментировали учения НАТО на границе с Беларусью

Они ответили на ряд вопросов ведущего Игоря Марзалюка. Как нам к этому относиться – настороженно, ненастороженно? Что для нас эти учения в сегодняшней геополитической ситуации значат?

Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы неоднократно говорили, что мы настороженно к этому относимся. Президент про это говорил. Почему? Ничего хорошего в том, что наращивается военное присутствие и проводятся учения прямо у наших границ, для нас нет.

Панику поднимать, паниковать, как некоторые наши соседи, когда у нас какие-то учения проходили мы, конечно, не будем. Но то, что мы должны свою боеспособность, свои вооруженные силы постоянно тренировать… Между прочим, сейчас проходит проверка боеспособности нашей армии – я уверен в ней, в нашей армии – что тоже очень неслучайно, кстати.

Поэтому, на мой взгляд, такая позиция должна быть: настороженность; четкий международный посыл, что не надо наращивать военное присутствие, не надо каких-то дополнительных боевых единиц у наших границ, мы никому не угрожаем. А с другой стороны – укрепление своей боеспособности. Потому что прекрасно знаем, что бывает, если этим не заниматься. Вот и все.