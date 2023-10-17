«Надо взращивать ощущение святости жизни». Почему верующие женщины чаще становятся многодетными мамами?

Гость программы «Прикосновение к свету» на СТВ – Вера Сердюк, многодетная мама и директор Центра поддержки и материнства «Матуля». Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Почему, на ваш взгляд, жену священника зовут матушкой? Она как мама для всех прихожан?

Вера Сердюк, директор Центра поддержки и материнства «Матуля»:

Это точно. Если мы понимаем, что церковь и община – это большая семья, то батюшка – это папа, а матушка – это мама. И какие-то вещи стесняются батюшке сказать или уточнить, особенно женский пол, касаемо деток, обращаются к матушке. Матушка – сердце прихода. Олег Лепешенков:

Но вам, наверное, непросто приходится в том смысле, что все на вас смотрят. Вера Сердюк:

Однозначно. Почему верующие женщины чаще становятся многодетными мамами? Олег Лепешенков:

Стремятся ли брать пример? Вера Сердюк:

Пока была молодая воцерковленная мамочка, я старалась посещать каждую службу с детками. Была похожа я на еврейскую маму. Тут детки бегают рядом, держатся за коляску. Может, в животике еще следующей малыш. Вызывало это воодушевление всех окружающих. Все хотели мне здесь сделать замечание, кто-то помочь. Я очень хорошо понимаю молодых мам, выдержать службу – это выиграть сражение, чтобы ребенок чего-нибудь не опрокинул, чего-нибудь не натворил. И, конечно, до молитвы дело не слишком доходит. Чтобы сосредоточиться, мама должна в одиночку приходить. Олег Лепешенков:

А сколько у вас детей?

Вера Сердюк:

У нас пять всего лишь. Для православных священников – средняя цифра. Люди переспрашивают, сколько мне лет. Потому что очень сложно понять, как можно столько нарожать. Кажется, что женщина должна быть совсем вялой и ветхой, если у нее пять детей. Хочу рассказать о своем исследовании. Мне было интересно узнать, отличаемся ли мы, верующие женщины, в плане чадородия от светских. Я проводила опрос. У меня была выборка – 200 мам. Получилось, что верующая мама рожает в среднем 2,8 ребенка. То есть в 2 раза больше чем светская. А матушка 3,4, то есть еще больше. То есть все-таки подтверждается, что верующие многодетнее. Олег Лепешенков:

Вы еще успеваете и вести научные исследования? Вера Сердюк:

Очень интересно, потому что нас спрашивают не только, как мы считаем, опираясь на Библию, но как в жизни вообще. У нас есть исследования, основанные на нашем предабортном консультировании, потому что мы специально даже анкету разрабатывали, делали скрининги причин, по которым женщины не рожают. И еще разные на интересные показатели. И в нашем Институте социологии Республики Беларусь уже начались исследования о ценностях, семейных ценностях, достаточно неплохие. Поэтому я надеюсь, что этот тренд у нас сохранится, мы узнаем гораздо больше о том, как же создать и сохранить многодетную семью здоровую в условиях того, что мы живем в городе, не в деревне, как наши предки. Олег Лепешенков:

Чем занять детей в городе, когда их много?

Вера Сердюк:

Мы, как и все родители, сталкиваемся с тем, что дети сидят в виртуальном мире, мы сами сидим в виртуальном мире. И даже это лето проводили, взяли с мужем задачу сблизиться с детьми, и то мы играли в интернет-игру вместе. То есть если раньше карточки или еще что-то, то сейчас даже для того, чтобы мы сблизились, нам пришлось пользоваться медиа. Понятно, что есть даже исследования российских социологов, что многодетная семья, если хочет хорошо воспитать детей, она старается переехать в частный дом. И в этом плане наше государство помогает нам. У нас есть возможность как многодетным взять землю для строительства коттеджа. Насчет нас мы поняли, что только труд, нам повезло. Нам повезло, что наш папа может взять детей на свою работу, я могу взять, они мне помогают флаеры складывать, что-то печатать, заносить еду нуждающимся мамам, то есть ребенок должен быть включен в дело своих родителей с малолетства, как в старину. Уже осознанность как-то приходит, дают работу по силам, и ты уже помогаешь семье. Чем занимается Центр поддержки и материнства «Матуля»? Олег Лепешенков:

А при вашем центре есть ли им занятия? Чем он сейчас занимается? Вера Сердюк:

Наш центр использует труд очень высококвалифицированный, потому что ко мне приходят студенты-психологии, говорят, дайте работу. Я не могу дать работу студенту, потому что мамы, которым мы помогаем, это мамы в тяжелых жизненных ситуациях, такую маму может понять только мама другая. У нас почти все волонтеры – многодетные матери, которые сами прошли через это и очень хорошо понимают, что нужно. Что мы делаем? Самая простоя работа – сортировка вещей детских, отправка, выдача. С этим справляется сейчас церковные служащие, которые при приходе Николай Японского, наш склад туда переехал сейчас. Есть консультанты по уходу за ребенком, по грудному вскармливанию, налаживанию быта, отношений, пестования малыша. Валонтеры таких организаций, как наша, помогают на телефоне недоверия, к нам могут приехать на обучение психологии, врачи, женские консультанты, волонтеры церковные, социальные работники. Мы обучаем, как разговаривать с женщиной, которая становится перед репродуктивным выбором. Как объяснить людям, в чем счастье материнства? Олег Лепешенков:

Это кризисные ситуации. Как вы объясняете людям, в чем радость, в чем счастье материнства?

Вера Сердюк:

Чтобы вырастить в женщине это ощущение радости и полноценности от того, что она мама, для этого дано время беременности, 9 месяцев для того, чтобы женщина свыклась с этой мыслью, внутренне перестроилась, у кого-то это быстро получается, у кого-то медленно, кому-то надо время и после рождения. Для мужчин принятие ребенка может на годы растянуться. Поэтому важная часть – это просто образование, когда ты объясняешь, что будет происходить, что нужно от тебя ребенку, он же не может сказать. И не каждая мама включается и по плачу может сказать, что ему холодно, хочет кушать. И поэтому задача наших специалистов просто ввести в этот мир. Если мы разговариваем со школьниками, когда у нас просветительские лекции, мы отталкиваемся от того, что надо взращивать ощущение святости человеческой жизни, святости своего пола даже. Что тебе Господь дал, принять и полюбить. Проблема современного мира – навязывается неудовольствие, неловкость, что ты того или нового пола. И навязывается мысль, что ты можешь выбрать, что ты можешь поменять, найдешь успокоение. Поэтому наша задача вернуть в это осознание божественного промысла. Что Господь так создал, узнаем побольше о том, как ты создан, в чем различие мужчин и женщин, как тебе наилучшим образом существовать в том, в чем тебя Господь признал. Это если касаемо такой философии наших лекций. Наши дети, как и взрослые, к сожалению, не образованы в сфере семейного устройства, уклада. И, к сожалению, это тянется от того, что мы не знаем своих предков. Мы на лекциях спрашиваем, ребята, вы знаете, как вашу прабабушку зовут? Некоторые ребята не знают, как бабушку с дедушкой зовут. Получается, что бабушки с дедушками не разговаривают с детьми. Не рассказывают им истории из своей жизни, не рассказывают о том, что было. Но если мы не знаем прошлого, значит, неинтересно, что будет после нас. Нет вот этого благодарения, о котором говорят в церкви. И нет этого благословения, о котором говорит весь Ветхий Завет, что мама, папа должны благословлять детей. Я думаю, что в церкви это все лечится, потому что у нас и все наши центральные молитвы про то, что благословляется плод. Если мы посмотрим Ветхий Завет, это вообще господне обещание. Он говорит, будьте исполнять мои заповеди. Будет благословен плод, будет благословен плод твоих полей, плод твоего скота и плот твоего чрева. И тогда мы будем ощущать, что в наших каждодневных делах, я как мама, мой супруг как папа, мои детки, которые тоже готовятся вырасти и стать родителями, они будут ощущать святость призвания родительства. И тут важно не только думать, это важно чувствовать. Олег Лепешенков:

Что бы хотели в День матери пожелать нонешним и будущим мамам, их супругам?