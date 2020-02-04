Прямой эфир

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу

04 февраля 2020 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Литва выстраивают политический диалог. Министр иностранных дел этой балтийской республики с рабочим визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу -1

Он начался накануне с неформальной встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств. Своего коллегу Владимир Макей встретил в агрогородке Рымдюны. Это место выбрано не случайно. Его можно считать образцовым примером добрососедства. Здесь и в соседних Гервятах проживает более тысячи представителей литовской диаспоры, работают детский сад и школа с литовским языком обучения.   

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу -4

4 февраля министры проведут официальную встречу. Она состоится в Минске. Также глава внешнеполитического ведомства Литвы отправится на переговоры в белорусское правительство.

Одной из ключевых тем, вполне вероятно, станут углеводороды. Накануне Литва подтвердила готовность транспортировать нефть для белорусских НПЗ через Клайпедский незамерзающий порт, а также по Литовским железным дорогам.

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу -7

Альтернативные варианты поставок углеводородного сырья по формуле «30-30-30» белорусское правительство прорабатывает по поручению Президента.   

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу -10

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу -12

# Беларусь-Литва # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях
03 февраля 2020 13:15

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео
02 февраля 2020 19:54

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси
02 февраля 2020 11:40

Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси