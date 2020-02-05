Прямой эфир

Президент Беларуси 7 февраля встретится с президентом России

05 февраля 2020 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля. Об этом Президент Беларуси заявил журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики. То, что встреча запланирована, подтвердили и в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш

Президент Беларуси 7 февраля встретится с президентом России-1

Очевидно, ключевой темой для обсуждения станет поставка энергоресурсов. С 1 января Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. В свою очередь Президент нашей страны поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок углеводородного сырья. Так, Литва уже подтвердила готовность транспортировать для нас нефть через Клайпедский незамерзающий порт и по Литовским железным дорогам.

Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан»

Полностью обеспечить потребности Беларуси в нефти предложили и США.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Президент Беларуси 7 февраля встретится с президентом России-4

Отвечая на вопросы журналистов в Добруше, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество.

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Во время общения с журналистами Президент также ответил на другие вопросы. К примеру, затронули тему коронавируса. Глава государства отметил, что в стране есть все необходимое для недопущения распространения опасной инфекции.

Президент Беларуси 7 февраля встретится с президентом России-7

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
04 февраля 2020 12:27

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу
04 февраля 2020 06:46

Министры иностранных дел Беларуси и Литвы 4 февраля проведут официальную встречу

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях
03 февраля 2020 13:15

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях