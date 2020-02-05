Президент Беларуси 7 февраля встретится с президентом России

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля. Об этом Президент Беларуси заявил журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики. То, что встреча запланирована, подтвердили и в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, ключевой темой для обсуждения станет поставка энергоресурсов. С 1 января Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. В свою очередь Президент нашей страны поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок углеводородного сырья. Так, Литва уже подтвердила готовность транспортировать для нас нефть через Клайпедский незамерзающий порт и по Литовским железным дорогам.

Отвечая на вопросы журналистов в Добруше, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество.

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Во время общения с журналистами Президент также ответил на другие вопросы. К примеру, затронули тему коронавируса. Глава государства отметил, что в стране есть все необходимое для недопущения распространения опасной инфекции.