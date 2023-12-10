«Ответственность всего режима». Кто из украинских политиков больше всего виновен в трагедии Донбасса?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Кто, на ваш взгляд, больше всего из украинских политиков виновен в трагедии Донбасса? Потому как мы говорим о режиме, конкретном украинском режиме – киевская власть. Кто, на ваш взгляд, был точкой бифуркации, кто поспособствовал этому?
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:
Среди украинских политиков таких нет. Они все были нанятые политики, начиная от Леонида Кучмы, который подписывал соглашение с НАТО. Ющенко, который дальнейшим образом развивал и говорил о том, что Украина должна отойти в НАТО и очищал Донбасс от всех военных подразделений украинской армии. Порошенко, который благословил бомбежки Луганска и Донецка. Зеленский, который по сути дела развязал уже период эскалации, то есть военных действий на уничтожение Донбасса. Кто из них более виноват?
Надежда Сасс:
То есть это уже более коллективная ответственность?
Родион Мирошник:
Безусловно, это коллективная ответственность всего режима.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Я поддержу коллегу, потому что ни одну страну извне не разрушишь, если она внутри крепка и сильна. Беларусь тому пример. Сколько нас ни качали 30 лет, у нас огромная внешняя попытка была уничтожить наше государство. Но не получилось.
Поэтому все до одного украинские лидеры, начиная с развала СССР, вначале они привели страну к событиям 2014 года, но их вина, что эти события произошли. Их вина! Что запомнилось, какой может быть третий тур президентских выборов, и Ющенко там идет президентом? Это уже нарушение Конституции. Это был первый для меня такой ключевой крах. Хотя много было этих этапов. Потом Майдан. Ни одного там нет лидера, кто не был бы виноват в той крови, в тех смертях, в тех событиях, которые там произошли. А Запад… Но если бы не было этих продажных политиков, не было предателей, не было тех людей, кто не думал о национальных интересах Украины, а думал исключительно о своих деньгах, вот в чем правда – деньги, деньги, больше ничего, не было бы этих событий, которые происходят сейчас.