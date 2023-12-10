Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Надежда Сасс, СТВ:

Кто, на ваш взгляд, больше всего из украинских политиков виновен в трагедии Донбасса? Потому как мы говорим о режиме, конкретном украинском режиме – киевская власть. Кто, на ваш взгляд, был точкой бифуркации, кто поспособствовал этому?

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:

Среди украинских политиков таких нет. Они все были нанятые политики, начиная от Леонида Кучмы, который подписывал соглашение с НАТО. Ющенко, который дальнейшим образом развивал и говорил о том, что Украина должна отойти в НАТО и очищал Донбасс от всех военных подразделений украинской армии. Порошенко, который благословил бомбежки Луганска и Донецка. Зеленский, который по сути дела развязал уже период эскалации, то есть военных действий на уничтожение Донбасса. Кто из них более виноват? Надежда Сасс:

То есть это уже более коллективная ответственность? Родион Мирошник:

Безусловно, это коллективная ответственность всего режима.