Лукашенко: народы мира осознают, что будущее за Африкой. Пришло время Африки!

Мы становимся свидетелями трансформации миропорядка. Однополярный мир уходит в прошлое. Сегодня страны ищут поддержки среди близких по духу партнеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такими для Беларуси выступают Китай и Россия. Но оказалось, что тех, кто готов работать с нами и жить по-новому, определенно больше, чем пытаются подать на Западе.

Белорусский Президент начинает рабочую неделю в Китае, продолжает в Объединенных Арабских Эмиратах и завершает уже на другом континенте – в Африке. И еще до конца неизвестно, какие горизонты нас ждут впереди. Параллельно с этим витком разворачивается еще одна история, важная и для Беларуси. Вокруг России, нашего стратегического партнера, группируется Ближний Восток. Путин на неделе посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию, следом в Москву летит глава Ирана. Явно, эти визиты связаны друг с другом, и явно, что скоро мы все почувствуем итоги этих переговоров. Но уже сейчас четко видим контуры нового миропорядка. Задача Беларуси – нативно встроиться в эту реальность. Помните, наш Президент сказал, что, пока сильные мира сего выясняют отношения, нам и таким же небольшим странам, как Беларусь, следует понять, как в большой геополитической схватке сохранить себя, то есть государство и независимость, и с кем и куда двигаться дальше.

Белорусский выбор очевиден. Мы выступаем за мир, основанный на уважении и партнерстве. Такую философию разделяют и наши союзники. На встрече в Китае Си Цзиньпин скажет, что Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси под любым предлогом. А уже в Экваториальной Гвинее Александр Лукашенко озвучит квинтэссенцию белорусский позиции, которая касается и этой африканской страны, и в целом нашего подхода к межгосударственным отношениям. Мы не колонизаторы, мы партнеры и друзья. На этих принципах согласны работать и развиваться. Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы не колонизаторы, мы ваши друзья! Читайте здесь. Африка – действительно лакомый кусочек. В ближайшем будущем этот континент будет задавать мировые, экономические и финансовые тренды. Сейчас на континенте происходит и политическая трансформация. Африканские страны пытаются освободиться от западного колониального ига, которое только де-факто ушло в историю. Черный континент активно осваивает Китай. За ним кредиты и инвестиции. В этих процессах участвует и Россия. Москва может предложить военную защиту и сотрудничество в этом направлении. А Беларусь несет технологии, науку, помощь в образовании, медицине, сельском хозяйстве. С той же Экваториальной Гвинеей нас сближает санкционная история, последствия которой вместе преодолеть проще. О том, как встречали белорусского лидера в Африке, из Малабо передает наш политический обозреватель Алена Сырова. Атлантический океан, зеленые заросли, плюс 25-30, экзотические фрукты. Если не рай на земле, то страна-кандидат на это звание точно.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Экваториальная Гвинея богата ресурсами: нефть, газ, золото. Этим десятилетиями и привлекала тех, кто умеет природные богатства превращать в товары и деньги. У местного населения не было запроса очень долгое время, чтобы после себя те, кто приходит за ресурсами, оставляли еще и некое наследие, делились какими-то технологиями. Зачем? Все ведь, в принципе, можно было купить. До 2020 года, когда всеобщий локдаун показал, кто есть кто. Несмотря на то, что маски были надеты на лица, политические были сорваны. Отрезвляющая пощечина заставила руководство Экваториальной Гвинеи осознать, что, если все продолжится в таком же духе, рано или поздно страна перестанет существовать, население погибнет элементарно от голода или отсутствия привычной для нас медицинской помощи. Поэтому и стали смотреть по сторонам и искать тех, кто если не безвозмездно (ничего безвозмездного в этом мире не бывает), но хотя бы на равных и с уважением сможет помочь хозяевам этой земли заставить их ресурсы работать на их благо.

Заставить работать и самих хозяев этой земли не просто, по признанию членов нашей делегации. Белорусский напор их где-то даже пугает, шутка ли, с момента первого визита и переговоров глав МИД прямо в аэропорту прошло всего полгода, а мы уже провели два президентских визита, договорились о реализации 74 проектов совместных, собираемся строить агрогородок, поставлять технику и обучать аграриев. Подробности.

Удивительно, как быстро и гармонично складываются отношения. Учитывая, что Экваториальная Гвинея была и остается одной из самых закрытых стран Африканского континента, при этом одной из самых богатых и влиятельных. Уместна параллель с ОАЭ в арабском мире. Александра Лукашенко здесь встречают как очень дорогого гостя, как человека, которому можно доверять и доверяют, на которого можно положиться. Многие из нынешнего руководства страны получали образование в СССР, бывали в Минске, знают русский язык, поэтому о белорусском Президенте наслышаны. В последние полгода присмотрелись внимательнее и по примеру своего лидера стали еще более расположены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня впечатлили ваши слова о том, что, развивая инфраструктуру, вы подотстали в плане обеспечения людей самым необходимым, прежде всего питание. Это надо компенсировать. И я сказал Президенту, что мы готовы вам в этом помочь. Эти шаги и наш вклад в строительство независимости Экваториальной Гвинеи уже оценили. Президенту Беларуси вручили одну из высших госнаград. Президент Экваториальной Гвинеи: Беларусь для нас является приоритетом во внешней политике.

Александр Лукашенко своим выступлением, откровенным и понятным, сорвал овации.

Александр Лукашенко:

Народы мира осознают. В большинстве своем осознали, что будущее за Африкой. Пришло время Африки.

Слушая эти слова нашего Президента, адресованные его коллеге, с завершающей, праздничной части первого дня визита невольно всплывает параллель, когда в начале 2000-х Александр Лукашенко так же говорил про Китай, на тот момент ассоциирующегося у масс исключительно с дешевизной и отсутствием качества, а спустя десятилетия ставшего ведущей экономикой мира и политическим полюсом, способным пошатнуть позиции признанных гегемонов. Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама. Читайте здесь. Сказал как отрезал Александр Лукашенко, и в моменте не осталось сомнений, что все реализуем, сделаем. С Зимбабве же получилось. Александр Лукашенко:

Страна, которая не могла обеспечить хлебом свой народ, сегодня, как говорит Президент Зимбабве, экспортирует зерно.

Но Африка разная, очень разная. Даже в рамках одной страны. Экваториальная Гвинея расположена на острове вместе со столицей Малабо и на материке вместе с будущей столицей. На западное побережье Африки во второй день пребывания и отправился Александр Лукашенко вместе со своим коллегой и первой леди Экваториальной Гвинеи.

На экскурсию по материку президенты отправились на одном автомобиле, что само по себе красноречивый жест в дипломатии. В центре внимания новая строящаяся столица Сьюдад-де-ла-Пас. «Город мира», так переводится с испанского ее название. Возводить начали в 2010 году, как видно, процесс небыстрый. Уже есть очертания университета, госпиталя, их и показали Александру Лукашенко, но очень многое еще предстоит сделать.

Александр Лукашенко и Обианг Нгема Мбасого, судя по кадрам общения, говорят на одном языке, несмотря на разное их звучание, на разницу в возрасте и угол, с которого на этот мир смотрят политики, видение у них совпадает.