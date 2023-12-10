Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина взбудоражила западную прессу

В понедельник, 4 декабря, наш Президент встретился с Председателем КНР. Как всегда, эти переговоры не прошли незамеченными. И интересно, что даже западные СМИ не могли не отметить атмосферу встречи.

Ольга Коршун, СТВ: В Wirtualna Polska пишут, что диктаторы – и с захода понятно, что поляки вторят американцам, но продолжим – отмечается, что встреча прошла весело. Участникам явно нравится общая компания, и отношения между странами для них дороги. Так часто, как с Лукашенко, китайский лидер решает встретиться с немногими европейскими лидерами. А тут уже неприкрытая зависть. Дуда с Си Цзиньпинем пересекается в лучшем случае раз в пятилетку.

А российский «Коммерсант» отмечает, что самое весомое заявление Си Цзиньпина стало о том, что Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси под любым предлогом. Это прозвучало прямо и без лишних подтекстов. Согласитесь, что для Китая, который всегда осторожен в формулировках, это большой шаг.

Ольга Коршун:

Не обошлось без отсылок к прошлому. В отдельных Telegram-каналах припомнили, что Лукашенко отсутствовал на саммите «Один пояс – один путь», который недавно проходил в Китае. Хотя основные партнеры КНР по этой инициативе были на форуме. Белорусские эксперты не видят в этом противоречий. Наша страна остается и участником «Шелкового пути», и всепогодным партнером Китая.

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробности.

Обращали внимание и на то, что встреча уже вторая в этом году. Такое в истории белорусско-китайских отношений редкость. Но мировая конъюнктура диктует правила игры и сегодня, когда происходят глобальные изменения, смещается и график личных встреч, учитывая важность белорусско-китайских отношений.