Каким будет трибунал над Зеленским и компанией? Родион Мирошник о судьбе тех, кто вверг Украину в хаос
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Не так давно появилась новость, что МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая документировала бы преступления киевского режима, украинских войск против гражданского населения, нарушения норм международного гуманитарного права.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:
С точки зрения внешнеполитического ведомства, введение такой должности, как посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима – сам по себе шаг, который демонстрирует внимание со стороны государства России к фиксации преступлений и их предъявлению на международной арене. На сегодня структура по фиксации преступлений есть, она работает практически на всех территориях. Я сейчас объезжал все области республики, которые все еще примыкают к линии боевого соприкосновения. Официально 11 введены. Введен режим специальный, связанный с военными событиями. И на каждой территории работает оперативный центр, везде есть штабы обороны. Везде есть мониторинговые центры, которые фиксируют эти данные. Фиксируют, опять же, по линии Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Минздрав фиксирует свое, Министерство по чрезвычайным ситуациям – свое. То есть ничего не проходит даром.
Во время Второй мировой войны в 1943 году был создан Государственный чрезвычайный комитет. В этот комитет вошли доктор Бурденко, писатель Алексей Толстой и много других уважаемых людей. И задача этого чрезвычайного комитета заключалась в том, чтобы в нем были собраны, зафиксированы все факты преступлений нацизма на тот момент. Сейчас это единая база, единый, цельный массив, который был уже позже использован Советским Союзом для предъявления обвинения во время трибунала в Нюрнберге.
Сейчас мне кажется, что уже пришло то время, когда нам нужна единая база – использование цифровых технологий, с фиксацией аудиовизуальными средствами, с документированием и созданием базы, которая будет единая, универсальная для всех служб. С одной стороны, есть следственные органы, которые ведут свои расследования, которые собирают по протоколам и правилам доказательства, доказывают эти преступления. Есть политики, есть информационщики.
Нам неизвестно, что сегодня важнее. Потому что сейчас на международных площадках представители МИДа России – это и ОБСЕ, Совет безопасности ООН, это Совет по правам человека. И много-много других. И десятки посольств, которые находятся в подавляющем большинстве государств на планете Земля. Вот они сталкиваются с вопросами преступлений киевского режима. Они должны обладать полноценной, полной, достоверной информацией. Не теми фейками, которые распространяет сегодня Украина, не теми фейками, которыми кормят сегодня западные массмедиа, а полностью доказанными преступлениями, которые можно предъявить, и за которые в итоге политическое руководство Украины будет нести ответственность. В каком формате? Сейчас это будет определяться, это политический вопрос. Поверьте, чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут Зеленский, Ермак, Резников и далее по списку. Все вот эти персонажи, которые содействовали убийству огромного количества людей, разрушению Украины, продаже интересов этого государства. Поэтому этот процесс сейчас достаточно активно, динамично развивается.
Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, – это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном – это тоже абсолютный факт. То есть люди, которые видят это все, участвуют, они должны иметь полные данные о том, что же происходит: сколько у нас больниц разрушено, сколько детей у нас погибло, какие старики оказались под обстрелами, сколько было военнопленных и как над ними издевались, сколько, в конце концов, сейчас политически мотивированных заключенных находятся в украинских тюрьмах. Вот это все должно быть предъявлено в свое время к миру. Это все ляжет в основу единой базы, которая должна быть создана на уровне федеральном.
Читайте также:
«Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев
«Ответственность всего режима». Кто из украинских политиков больше всего виновен в трагедии Донбасса?
Кто будет следующим руководителем Украины после Зеленского? Мнение Дианы Панченко