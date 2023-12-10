Каким будет трибунал над Зеленским и компанией? Родион Мирошник о судьбе тех, кто вверг Украину в хаос

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Надежда Сасс, СТВ:

Не так давно появилась новость, что МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая документировала бы преступления киевского режима, украинских войск против гражданского населения, нарушения норм международного гуманитарного права.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:

С точки зрения внешнеполитического ведомства, введение такой должности, как посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима – сам по себе шаг, который демонстрирует внимание со стороны государства России к фиксации преступлений и их предъявлению на международной арене. На сегодня структура по фиксации преступлений есть, она работает практически на всех территориях. Я сейчас объезжал все области республики, которые все еще примыкают к линии боевого соприкосновения. Официально 11 введены. Введен режим специальный, связанный с военными событиями. И на каждой территории работает оперативный центр, везде есть штабы обороны. Везде есть мониторинговые центры, которые фиксируют эти данные. Фиксируют, опять же, по линии Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Минздрав фиксирует свое, Министерство по чрезвычайным ситуациям – свое. То есть ничего не проходит даром. Во время Второй мировой войны в 1943 году был создан Государственный чрезвычайный комитет. В этот комитет вошли доктор Бурденко, писатель Алексей Толстой и много других уважаемых людей. И задача этого чрезвычайного комитета заключалась в том, чтобы в нем были собраны, зафиксированы все факты преступлений нацизма на тот момент. Сейчас это единая база, единый, цельный массив, который был уже позже использован Советским Союзом для предъявления обвинения во время трибунала в Нюрнберге. Сейчас мне кажется, что уже пришло то время, когда нам нужна единая база – использование цифровых технологий, с фиксацией аудиовизуальными средствами, с документированием и созданием базы, которая будет единая, универсальная для всех служб. С одной стороны, есть следственные органы, которые ведут свои расследования, которые собирают по протоколам и правилам доказательства, доказывают эти преступления. Есть политики, есть информационщики.