Отчет Правительства перед Президентом: в 2015 году Беларусь входит в режим экономии

Главная тема недели – отчет Правительства перед Президентом. Хотел бы сказать, что Правительство отчиталось, но правильнее будет все-таки сказать отчитывалось перед главой государства. Потому что итоги года не дотягивают до тех обязательств, которые само же Правительство запланировало, хотя, как заметил Александр Лукашенко, не очень-то высокие были обязательства!

Внес свою лепту и критики Правительства и Нацбанка глава Госконтроля. Госконтроль считает, что за магией статистики – неумение создать конкурентоспособную продукцию и продать ее на внешних рынках.

Еще в начале 2014 года договорились, что экономический штаб будет поквартально подводить итоги работы в Беларуси. За пару месяцев до Нового года уже вырисовываются результаты.

Доклад Правительства и Нацбанка получился масштабным – пригласили около 100 участников. Их собрали в одном из самых больших залов Дворца Независимости. Даже предусмотрели специальные устройства – усилители звука с наушником – чтобы каждого спикера было отлично слышно.

Президент начинает сдержанно и с хороших новостей. Экономика показывает рост. Правда, очень незначительный – чуть больше 1%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тайн никаких нет, я их никогда не делал. И нет необходимости играть в какие-то тайны с народом. От решения экономических проблем до решения кадровых проблем.

И 2014 год был непростым для Беларуси, но в предстоящем 2015 году рисков не меньше. Настоящий бич белорусской экономики – загруженные склады.

Президент держит в уме падающий спрос и непростую мировую обстановку, но и в этих условиях нужно жить и крутиться. «Где новые рынки для экспортных товаров?!» Не радуют финансы предприятий. Зарубежные партнеры должны им больше 600 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

Сразу замечу, что оправдания, ссылки на неблагоприятные внешние факторы, как «капризы погоды», не принимаются. Они всегда были и будут. И, кстати, мы планировали свою работу в этом году, учитывая эти неблагоприятные так называемые погодные условия. Нам надо работать в любых условиях и достигать результатов.

Прошу не забывать, что 2015 год завершает текущее пятилетие. И нам с вами на ближайшем Всебелорусском собрании предстоит отчитаться перед народом за 5 лет, откровенно сказать обществу, что обещали и что сделали, поэтому и требования к качеству прогноза будущего года особые. Ключевые условия определены. В следующий год мы входим с согласованным нефтяным балансом, приемлемыми условиями по поставкам нефти и газа.

Из доклада руководителя Совмина понятно: не дотянули. В год лошади Правительство было явно не на коне.

Хоть и удалось выстоять в условиях непредсказуемости, но даже свои минимальные обязательства по показателям не выполнили. Особенно подвели Витебский и Могилевский регионы.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сработали хуже, чем обещали.

Александр Лукашенко:

И вот смотрите: по главным направлениям показатели провалены. Вы сегодня приходите ко мне и говорите: «Вот это выполним, почти 3% мы дадим в будущем году ВВП, здесь сделаем, здесь сделаем». Я прежде чем послушать вас, потом принять решение и соответствующие документы внести на рассмотрение нашего Парламента (а самое главное – народ же это все видит, мы ничего не скрываем), я что, должен сказать: «Молодцы, действуйте?!» Учитывая, что провален этот год, где гарантия, что будет выполнен будущий год?

Я же не скрывал, что для меня сейчас проблема № 1, учитывая формулу «кадры решают все», сформировать до начала года боеспособный состав Правительства. Я не говорю, что надо всех разогнать.

Госконтроль жестко оценил работу экономического штаба. Причины провалов, по мнению контролеров, не столько во внешней конъюнктуре, сколько в неорганизованности, расхлябанности и самоуверенных решениях руководства ведомств и предприятий. Экономику разогнали, продукцию выпустили, а денег в итоге не видно.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

За счет роста остатков может быть увеличение ВВП, без его реализации. Но статистические данные показывают рост ВВП.

Александр Лукашенко:

Зачем нам такой рост, если он не приносит прибыли, он не дает денег элементарно?

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Я думаю в этой связи, товарищ президент, что одним из главных показателей прогноза на следующий год должен быть показатель реализованной продукции, приведенной к поступившей выручке за отпущенный товар.

На экспорте только в один какой-то регион мира, конечно, далеко не уедешь. Это уже сегодня поняли все промышленные гиганты, не только «БелАЗ». Поэтому производители, особенно машин, стали искать новые рынки и новых зарубежных партнеров.

Константин Рыльцов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике ОАО «БелАЗ»:

Будут контракты до конца года на ЮАР. Также уже заключен контракт на 17 единиц с Зимбабве. Это тоже Африка. Мы надеемся, что до конца года выгрузим машины в Зимбабве. Это будут первые «БелАЗы». Какие еще страны? Сейчас тоже активно планируются очередные командировки у нас в Южную Америку. Это Чили, Перу.

Спад на рынке большегрузной техники в начале года не лучшим образом отразился на экономике «БелАЗа». Впрочем, и такой монстр как «Катерпиллер» тоже сдал позиции. Конкурентам даже пришлось увольнять сотрудников.

К концу года ситуация выправляется. У белорусов контракты с ЮАР, Индонезией, Монголией, Вьетнамом, Индией. Впрочем, прирост экспортных поставок в Азию и Африку – тренд всей республики.

На жодинском предприятии стараются использовать разные схемы. Например, аутсорсинг. Это продажа машиностроительных услуг. Здесь идут и на кредитование своих покупателей.

Константин Рыльцов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике ОАО «БелАЗ»:

Когда рынок находится в своем низу, конечно, все средства хороши. Потому что если в 2012 году нам вообще практически не нужны были кредиты, мы получали предоплаты, проблем с отгрузками не было, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Только благодаря любым механизмам, приходится искать новые механизмы, которые до этого не задействованы. Мы просто вынуждены идти на то, чтобы предлагать все, что на данный момент захочет клиент.

На докладе Правительства и Нацбанка прозвучал и четкий месседж директорату. Александр Лукашенко намерен строго подходить к выбору управленцев. Такой подход в работе с сотрудниками должны перенять и сами гендиректоры.

Александр Лукашенко:

Я вам просто по-мужски говорю: кто тянет, тот и будет тянуть этот воз. С советских времен поговорка.

Мне нужны дополнительные информация и консультации по новому декрету по кадрам: их ответственности и их правам.

Стонут промышленники от высоких процентных ставок по кредитам. Глава межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере и одновременно помощник Президента Кирилл Рудый посчитал, что стоимость кредитов в три раза превышает рентабельность предприятий.

Долги растут. Досталось Нацбанку за высокую инфляцию и Совмину – за финансирование госпрограмм.

Кирилл Рудый, помощник Президента Республики Беларусь:

Сегодня важнее, считаем, не количественный рост ВВП, а качественный. Уровень жизни человека – эффективное использование денег, а значит это выражается в инфляции. Таким образом предлагается поручить Правительству и Национальному банка разработать двухлетнюю программу снижения инфляции до среднегодовых 9%.

Александр Лукашенко:

Что, Михаил Владимирович, здесь антигосударственного?

Михаил Мясникович:

Я полагаю, что эту двухлетку можно делать на 2016-2017 годы.

Александр Лукашенко:

Кто мешает нам хотя бы половину предложенного сделать в будущем году?

Михаил Мясникович:

Здесь половины не получится, уважаемый Александр Григорьевич. Или брать целиком эту модель, которую предлагает Кирилл Валентинович, но надо понимать, что инвестиционная активность будет снижена, валовый внутренний продукт будет меньше 100%, заработная плата будет снижена.

Кирилл Рудый:

Снижение процентных ставок, на наш взгляд, наоборот стимулирует инвестиционную активность, а не снижает.

Поручение президента Национальному банку – сделать кредиты более доступными.

Александр Лукашенко:

Почему банки сегодня жируют?

В непростой ситуации банкиры должны подставить плечо, ведь привлекают ресурсы под 20%, перепродают на 15-20% дороже.

В 2015 году Совмин не намерен отказываться от кредитования экономики. Будет разумно использовать инвестиционные ресурсы, направлять их на новые проекты и модернизацию. В 2015 году должны почувствовать и эффект от нее.

По прогнозам, вырастет экспорт в деревообработке, производстве черных металлов, цементной промышленности, кожевенно-обувной отрасли, фармацевтике.

Михаил Мясникович констатирует, что верстать бюджет на 2015 год и определять прогноз развития сложно. Не очень предсказуемая ситуация в соседней России. С начала года российский рубль подешевел на 40%. А ведь белорусская экономика так связана с российской. Все расчеты вели по оптимистичному сценарию.

Михаил Мясникович:

Для Беларуси весьма чувствительны в негативном плане, конечно, и цены на нефть, но не столько цены на нефть, сколько темпы девальвации курса российского рубля к доллару. Именно курс – это главный риск для нас.

Из-за «налогового маневра» вырастет цена за тонну нефти, поступающей на белорусские НПЗ. Правительство предложило снизить в республике акцизы на нефтепродукты, а цену на топливо повысить на 10%. Александр Лукашенко жестко отреагировал на такой ход.

Александр Лукашенко:

Никакого повышения цен на бензин не будет. Мы привязали бензин к доллару, это приличная цена для Беларуси.

По итогам разговора стало понятно, что в 2015 году придется затянуть пояса. Беларусь входит в режим экономии. Деньги пойдут только на самое необходимое. В 2015 году не намерены замахиваться на масштабные программы.

Александр Лукашенко:

В будущем году надо закончить объекты, а, может быть, даже не все высокой готовности. Но тем не менее государственную программу на будущий год мне на стол. И ее цена. Никаких новых объектов, социально-культурного и прочего назначения, быть не должно. И даже надо посмотреть по объектам производственного назначения: без чего можем обойтись – надо обойтись. Надо загрузить то, что мы модернизировали и построили.

В ближайшие две недели проект бюджета и прогноза развития на 2015 год будут пересмотрены. Готовый вариант должен лечь на стол президента 25 ноября. После этого документы поступят в белорусский Парламент.

Александр Лукашенко:

Документы нужны для работы в будущем году, чтобы, главное, сохранить тот уровень благосостояния и функционирования нашего государства, который достигнут на сегодняшний день. С маленьким-маленьким плюсом, чтобы была динамика. Если будет больше, если нам позволят обстоятельства, и внешние обстоятельства, прежде всего, это будет плюс.