Александр Лукашенко поручил определиться с объемами строительства ГЭС в ближайшей перспективе

Новости Беларуси. Определиться с объемами строительства гидроэлектростанций в ближайшей перспективе. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко 14 ноября во время посещения Гродненской ГЭС. Согласно госпрограмме, в Беларуси кроме этого объекта планируется возвести ещё 3 такие же станции.

Глава Государства подчеркнул, что необходимо оценить их экономическую целесообразность, цитата: «Стоит ли в таких объемах этим заниматься?». Такой вопрос президент поставил 14 ноября перед экспертами в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Здесь энергию Немана направили в нужное русло. Гродненская ГЭС сейчас крупнейшая в Беларуси. Ее мощность 17 мегаватт. Этого достаточно, чтобы запитать весь жилой фонд Гродно или два таких района, как Свислочский и Ошмянский. Для сравнения: до ее ввода суммарная мощность всех гидроэлектростанций Беларуси составляла 16 мегаватт.

Столько энергии давали около сорока малых станций. На Немане же белорусские специалисты впервые построили гидроэлектростанцию средней мощности по мировой классификации. По сути, Гродненская ГЭС – «пилотный» проект, на примере которого можно оценить эффективность работы аналогичных станций на белорусских реках.

Сергей Гурбик 14 лет в гидроэнергетике. Работал на малых ГЭС. Говорит, здесь совершенно другой уровень. Участие человека минимальное. Начальник смены регулирует уровень воды до сантиметра, от этого зависит заданная мощность. Хотя станция может работать и автономно.

Сергей Гурбик, начальник смены Гродненской ГЭС:

Вся система автоматизирована, отображается вся информация по работе оборудования.

На полную мощь ГЭС работала только во время паводка. В среднем ее мощность 10-12 мегаватт. Несмотря на это, в 2013 году выработка электроэнергии здесь превысила объем, заложенный по проекту.

Александр Гундарь, начальник Гродненской ГЭС:

За прошлый год мы выработали 92 млн кВт часов, хотя, согласно проекту, предполагалось выработать 84 млн кВт часов. Выработка такого объема электроэнергии позволило сэкономить 22,2 млн м3 газа.

Госпрограммой в Беларуси предусмотрено строительство еще ряда крупных ГЭС. Познакомиться с ее реализации на примере Гродненской станции сегодня прилетел Президент. Еще с воздуха Александр Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне кажется, вы просто не подумали, что здесь склады нужно сделать, в конце концов.

Интересовало Президента, насколько рентабельно вкладывать большие средства в гидроэнергетику с весьма долгосрочной перспективой окупаемости.

Сейчас на альтернативные источники энергии ставку делают во всем мире. Энергия воды – крупнейший из возобновляемых энергетических ресурсов на планете. Она экологически чистая и вырабатывается практически даром. Но строительство самих станций стоит дорого. Гродненская ГЭС обошлась в 118 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне нужен ответ на этот вопрос и вы его должны найти. Точный и определенный. Дай бог, чтобы было так. Тогда мы будем строить не только в Витебске, Полоцке, мы этот каскад на Днепре построим, еще где-то. То, что мы планировали. Но если сегодня и как минимум завтра, а не послезавтра, эффекта не будет, тогда мы будем думать, что делать. Если бы у нас были как у китайцев или даже как у россиян лишние деньги, миллиарды лежали где-то в запасах и так далее, почему бы не вложить в будущее. Но когда мы сегодня с хлеба на воду с воды на хлеб перебиваемся, встает вопрос: стоит ли нам в таких объемах этим заниматься. Почему в таких объемах? Потому что все равно, как бы там ни было, строить станции эти надо. Лишь только потому даже, чтобы сохранить школу, что у нас строители это не должны не забыть.

Окупится станция по прогнозам через 20 лет.

Однако перспектива получать дешевую энергию в течение многих лет и снизить зависимость от рынков нефти, газа и угля, экономически оправдывает и сложность строительства ГЭС, и дороговизну, считают сторонники развития гидроэнергетики.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Учитывая, что срок службы гидросооружений 100-150 лет, я могу 2-3 раза поменять оборудование, тот же срок окупаемости 10-12 лет.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Эффект в будущем серьезнейший, себестоимость 3 цента за киловатт час, хотя по проекту себестоимость 3,8 цента за киловатт час закладывалась.

При строительстве ГЭС образовалось водохранилище длиной 40 километров. Зону вокруг него уже успели окрестить гродненской «рублевкой». Александр Лукашенко считает, эту территорию нужно развивать с умом и «отбивать» вложенные в благоустройство деньги.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что сделал облисполком и вы вот с этой красотой, как вы сказали? Да, где-то земли добавили, привели в порядок. Сколько здесь спортсмены занимаются, туристов приехало, привезли вам денег? Эту ж красоту надо продать. Есть ли у него система, это же особо важный район, вода, мне докладывают, что здесь никакой системы нет, вместо того, чтобы проложить грунтовую дорогу, сделать поселок, еще чего-нибудь.

В планах белорусских энергетиков ввод Полоцкой, Витебской и Немановской гидростанций суммарной мощностью 80 мегаватт, а также строительство Бешенковичской, Верхнедвинской и каскада ГЭС на Днепре.

Но надо учитывать и минус использования водной энергии: много воды утечет, пока она начнет приносить прибыль. Потому Президент поручил четко определиться с объемами строительства ГЭС в ближайшей перспективе.