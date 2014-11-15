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Политическая партия президента Украины представила рабочий вариант коалиционного соглашения

15 ноября 2014 13:56
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Новости Украины. Политическая партия президента Украины представила рабочий вариант коалиционного соглашения. Над этим документом вместе с «Блоком Петра Порошенко» работает еще несколько политических сил, прошедших по результатам выборов в Верховную Раду.

Этот проект предусматривает серьезные реформы в экономике. Также в Украине будет создана временная специальная комиссия Верховной Рады. Ее участники займутся подготовкой законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны.

А жители Донбасса снова проснулись под грохот и артиллерийские залпы. На этот раз под обстрелом оказалась Горловка. В многоэтажный жилой дом попал снаряд. Погибли шестеро мирных жителей. Среди них двое детей.

Тем временем миссия ООН на востоке Украины в своем отчете сообщила, что интенсивность боевых действий на Донбассе достигла пика с момента принятии Минских соглашений в начале сентября 2014 года. Всего за время антитеррористической операции силовиков в  Донецкой и Луганской областях погибли более 4 000 человек. И почти 10 000 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Петр Порошенко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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