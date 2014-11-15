Новости Беларуси. «Белая Русь» приняла план подготовки и участия в кампании-2015 по выборам президента Республики Беларусь. Такое решение было принято на расширенном заседании Республиканского совета этой организации. Работа будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, сформируют региональные штабы, подготовят наблюдателей и создадут агитационные группы.

«Белая Русь» активно участвует практически во всех значимых общественно-политических событиях. Активисты этой организации уже имеют опыт проведения избирательных кампаний. Они участвовали в подготовке и проведении парламентских выборов и выборов в местные Советы Депутатов.

Александр Радьков, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы работаем сейчас с тем, чтобы подготовить общественные приемные, освоить изменения в избирательном кодексе, подготовить наблюдателей, чтобы мы были видны, готовы ответить людям на их вопросы, пожелания, наказы кандидату в президенты.

Активисты «Белой Руси» решают и социально-значимые вопросы. Один из самых успешных проектов этой организации – Общественные приемные. Кстати, членами «Белой Руси» являются депутаты разных уровней – от местных Советов до Совета Республики. А всего в организации состоит около 150 тысяч человек. Более 30% из них – молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Профессор, доктор медицинских наук ведет еще один прием. Общественный. К этому обязывает не столько профессия, сколько призвание. Сергей Губкин уже пять лет активист объединения «Белая Русь». Он говорит, что в работе находит пациентов, а в общественной нагрузке друзей и единомышленников.

Сейчас об этом событии остались только теплые воспоминания. Сергей говорит, что в ту избирательную кампанию поддержать политический интерес помогали шапка-ушанка, валенки и горячий чай. Впрочем, рожденного на Урале холодом уж точно не возьмешь. Сергей Владимирович — родом из России, но стал настоящим патриотом «Белой Руси».

Сергей Губкин, председатель первичной организации БГМУ Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы всегда находим возможность помочь каждому человеку. Мы давали клятву Гиппократа как медики и как члены общественного объединения мы несем двойную ответственность.

Профессор легко меняет белый халат на строгий костюм. Во Дворце Республики собрались активисты Республиканского объединения «Белая Русь». Сегодня это только актив – около 500 человек. Всего же в организации более 144 тысяч человек. Кстати, более 30 процентов - это молодежь.

Мария Бадич, активист Новополоцкой организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Наша задача, конечно, консолидировать белорусское общество в построении сильной и процветающей Беларуси. Роль молодежи очень велика, потому что молодежь сегодня сильная, креативная, инициативная.

Цифры, наши дела говорят сами за себя. Сегодня в Республиканской «Белой Руси» более 144 тысячи человек. Это реальная сила. Многие знают, слышат о наших делах.

Один из самых успешных проектов «Белой Руси» — Общественные приемные. Обратиться с вопросом к активистам объединения может любой человек. Для этого достаточно даже электронного письма. Кстати, членами «Белой Руси» являются депутаты разных уровней – от местных Советов до Совета Республики. Поэтому ответ не заставит себя долго ждать.

Вадим Девятовский, председатель Новополоцкой городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Около ста мероприятий проводим различного направления. Очень важно быть патриотом. Мы видели, что происходит в соседнем государстве, к чему приводят разброд, жесткость. Поэтому нам надо объединяться.

«Белая Русь» не остается в стороне и от политической жизни страны. Активисты объединения участвовали в подготовке и проведении парламентских выборов и выборов в местные советы Депутатов. Готовятся в «Белой Руси» и к избирательной кампании 2015 года. На этом заседании был утвержден план подготовки и участия в выборах президента Республики Беларусь.

Александр Радьков, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

«Белая Русь» предназначена во многом для организации гражданского общества, для консолидации около национального лидера. Один из моментов такой консолидации — выборы президента. Мы хотим, чтобы это было достойно, разумно, перспективно, чтобы люди понимали свою ответственность за выборы главы государства, за развитие страны.

Избирательная кампания пройдет в несколько этапов. В первую очередь, будут сформированы региональные штабы, подготовлены наблюдатели и созданы агитационные группы. Всего в плане около 40 пунктов и 7 разделов. Одним словом, работа предстоит серьезная и сложная. Но и событие, которые ждет нашу страну, требует пристального внимания и особого подхода.