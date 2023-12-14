«Они тогда русских кинули, а погибли сотни тысяч людей». Когда в Украине наступит мир и что для этого надо?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Будет ли наказана украинская власть за гибель людей? Надежда Сасс, СТВ:

Дает ли нынешняя украинская власть себе отчет в том, что невозможно вернуть настолько искалеченный их же руками регион? Будут ли наказаны виновные в происходящем?

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:

В 2014 году Киев аплодировал, ему было весело. Они говорили, что там злые сепаратисты. В это время Луганск был заключен в блокаду, не было света, воды, газа, связи. Люди гибли на улицах из-за обстрелов. Людей хоронили в братские могилы. Была проведена работа, сегодня появился мемориал, людей идентифицировали. Это 2014-2015 годы. Ни Киев, ни Львов даже приблизительно не понимали, что происходит на Донбассе, какие преступления совершают Турчинов и Порошенко. В это время началось убийство людей. Теперь каждый приезжающий на территорию ЛНР должен прийти на этот мемориал, поклониться памяти этих людей. Ющенко с территории Луганской области и Донецкой области вывел все воинские части. И кто-то говорит о том, что этого не готовилось? Войска загнали на Донбасс, пацаны боялись стрелять, потому что это такие же люди были. Потом по поручению Турчинова собрали бригады, набрали нацистов, рецидивистов выпустили под эти обязательства из тюрем и отправили убивать. Эти уже пришли убивать. Почему преступления 2014 года украинская власть не называет геноцидом? Надежда Сасс:

Часто слышим термин «геноцид» в украинских СМИ, которые пытаются объяснить действия России, используя именно это слово. Почему, зная о преступлениях с 2014 года, мировая общественность и украинские деятели никогда не осмеливались назвать те преступления геноцидом?

Диана Панченко, украинский журналист:

Потому что такие громкие термины используются, чтобы вкладывать в головы людей определенные нарративы. Весь мир должен был знать про Бучу, Киев. Я спрашивала у людей на Донбассе, не обидно ли им, что сюда не приезжают представители мировых СМИ, что им неинтересно, что здесь также гибнут люди? Сегодня в Украине возвращение Донбасса возвели в культ, в национальную политику. Геноцид украинцев… Тогда почему после СВО миллионы украинцев уехали в Россию и Беларусь? Какой это геноцид? Почему этих украинцев в России и Беларуси никто не уничтожает? Об этих людях как бы не принято говорить. Это все технологии. От одного слова «геноцид» зависит то, как потом это люди воспринимают в соцсетях, где они проводят по 7-9 часов в день. Вот так мы и получили двойные стандарты, когда смерти одних важны, а других – нет. Читайте также: Возможны ли переговоры «Минск-3»? Ответил эксперт «Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев «Ответственность всего режима». Кто из украинских политиков больше всего виновен в трагедии Донбасса? Почему Украина не вернет Донбасс? Надежда Сасс:

Зеленский не так давно заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, из-за того, что местные воевали против ВСУ. У Зеленского есть понимание, что люди этого не хотят. Зеленский по факту признал, что жители Донбасса воюют с Украиной более отчаянно и смело, чем русские. Как тогда украинская армия может быть для Донбасса освободителем?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Всего, что произошло, могло не быть. Во всем виновата украинская власть. Могло не быть 2014 года, не надо было убивать русских, не надо было запрещать язык. Был миллион вариантов, чтобы этих событий не было. Я один из тех депутатов, кто был на Донбассе. Меня тронуло, что эти люди бежали к машине, когда видели белорусский флаг, благодарили. Они говорили, что мы счастливые люди, живем в стране, берегите. Они благодарили нашего Президента, многие в Беларуси нашли приют. В Беларуси никогда не будут делить по языку, по национальности, мы всегда будем помогать. Второе, что я понял, – никогда уже Донбасс не будет там. Точка невозврата пройдена. Я там не нашел ни одного человека, который бы этого хотел. В Киеве тотальная мобилизация. Как можно гробить свое население, зная, что итогов не будет? Это самое страшное. Когда в Украине наступит мир? Диана Панченко:

Арахамия недавно в интервью заявил, прямо сказал, что многим было известно, что мира можно было достичь еще в марте. У меня был частный разговор еще в Киеве с одним из очень близких к Зеленскому людей, который сказал мне фразу: «Мы тогда русских кинули». Вот они тогда русских кинули, а погибли сотни тысяч людей, в частности во время этого контрнаступления, разрушенная инфраструктура, логистика не работает, экономика тоже разрушена. Все, что нам остается, – это верить. Что нужно для мира в Украине?