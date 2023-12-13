«Они счастливы, что в Беларуси». Зачем украинцы искажают правду о детях Донбасса?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Гайдукеич: «Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры» – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:

Как можно было так исказить правду? Сегодня Беларусь оказывает поддержку детям Донбасса.