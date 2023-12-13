«Они счастливы, что в Беларуси». Зачем украинцы искажают правду о детях Донбасса?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Гайдукеич: «Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры» – подробности здесь.
Надежда Сасс, СТВ:
Как можно было так исказить правду? Сегодня Беларусь оказывает поддержку детям Донбасса.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Они сами себя проявили и показали своими последними действиями. Ни один европейский посол, находящийся в Минске по приглашению МИД, не захотел встретиться с детьми. Ни одна международная структура не захотела приехать и встретиться. Вы говорите, что их здесь украли, что их здесь обучают воевать, вы говорите, что их незаконно выкрали. Встретьтесь с этими детьми. Я встречался. Эти дети счастливы, что они в Беларуси. Они рады, что они под мирным небом, они учатся, слушают песни, мы рады помогать. Мы спасали и будем спасать детей.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:
Сейчас Запад обвиняет Россию в воровстве детей. Украина говорит, что мы вернули 300 с чем-то детей. Не Украина вернула, а российский омбудсмен детям оплатил проезд, родителям, отыскал и проверил генетические данные, сопоставили документы. Очень часто именно в Минске происходил процесс передачи этих детей украинским родителям или родственникам. Вот разница. Детей спасали из-под обстрелов, потом Россия создает все условия, чтобы передавать детей, воссоединять семьи. С украинской стороны идет откровенная ложь.
Подробности в видео.