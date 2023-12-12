Гайдукевич: «Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Кинули Украину. И кинули не тогда, а в 2014 году кинули, когда обещали, что вы будете в Европе, когда обещали, что будет развиваться экономика, обещали демократию, что вы будете свободны, будете хорошо жить. Что произошло даже тогда? Да ничего. Кинули повсюду.

Надо понимать простую вещь. Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры. Но для них это всего лишь инструмент и территория. Сегодня каждый американский генерал НАТО знает, что Россию военным путем победить невозможно. Им надо максимально долго продлить войну, а то, что погибнут тысячи людей, их это не беспокоит. Переговоры будут, только киевский режим никаким образом на них влиять не будет. Переговоры будут между США и Россией.