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Гайдукевич: «Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры»

12 декабря 2023 07:13
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

«Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:
Дилетанты, кидалы и люди, которые даже не понимали, в какого масштаба игры они играют.

Гайдукевич: «Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Кинули Украину. И кинули не тогда, а в 2014 году кинули, когда обещали, что вы будете в Европе, когда обещали, что будет развиваться экономика, обещали демократию, что вы будете свободны, будете хорошо жить. Что произошло даже тогда? Да ничего. Кинули повсюду.

Надо понимать простую вещь. Если бы Запад и НАТО желали Украине добра, уже бы давно были переговоры. Но для них это всего лишь инструмент и территория. Сегодня каждый американский генерал НАТО знает, что Россию военным путем победить невозможно. Им надо максимально долго продлить войну, а то, что погибнут тысячи людей, их это не беспокоит. Переговоры будут, только киевский режим никаким образом на них влиять не будет. Переговоры будут между США и Россией.

Подробности в видео.

# Международная политика # Олег Гайдукевич # Надежда Сасс # Фотофакт

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