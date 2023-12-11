Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

«Ответственность всего режима». Кто из украинских политиков больше всего виновен в трагедии Донбасса – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:

Минск всегда выступал площадкой переговорной для поиска компромиссов. Александр Лукашенко сделал все, чтобы обеспечить мир на украинской земле. Не захотели этого ни украинские власти, ни их кураторы. Как вы считаете, может ли ситуация пойти иным путем? Верите ли вы в «Минск-3»?