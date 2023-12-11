Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
«Ответственность всего режима». Кто из украинских политиков больше всего виновен в трагедии Донбасса – подробности здесь.
Надежда Сасс, СТВ:
Минск всегда выступал площадкой переговорной для поиска компромиссов. Александр Лукашенко сделал все, чтобы обеспечить мир на украинской земле. Не захотели этого ни украинские власти, ни их кураторы. Как вы считаете, может ли ситуация пойти иным путем? Верите ли вы в «Минск-3»?
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:
Минск сделал много для организации переговорного процесса. Я могу сказать, что Донбасс с большим благоговением и благодарностью относится к тем действиям, которые предпринимало правительство Беларуси для организации этого процесса. Он был организован безукоризненно с точки зрения неприкосновенности, с точки зрения организации процесса. Другая проблема была в том, что была сторона, которой это не нужно было. Она не собиралась ни о чем договариваться. Это было просто затягивание времени. Но это была глобальная попытка – создать условия для сосуществования. Если бы в тот момент Россия не объявила СВО, не признала Донецк и Луганск, было бы как на Ближнем Востоке. Украина бы уничтожала и Донецк, и Луганск. Этого не дала сделать Россия.
Подробности в видео.