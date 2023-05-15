«Они скинут с себя ярмо это американское». Что нужно Европе, чтобы стать независимой?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Начинали мы говорить о нынешнем конфликте в Украине. К сожалению, неутешительных прогнозах. На ваш взгляд, способна ли Европа быть услышанной, сможем ли мы с вами услышать призывы к миру?