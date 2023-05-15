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«Они скинут с себя ярмо это американское». Что нужно Европе, чтобы стать независимой?

15 мая 2023 15:28
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Начинали мы говорить о нынешнем конфликте в Украине. К сожалению, неутешительных прогнозах. На ваш взгляд, способна ли Европа быть услышанной, сможем ли мы с вами услышать призывы к миру?

«Они скинут с себя ярмо это американское». Что нужно Европе, чтобы стать независимой?-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: 
Я верю, что Европа станет суверенной и независимой, это всегда было в истории, она всегда выдерживала это давление. И верю, что Германия станет суверенной и независимой. Я верю, что они скинут с себя ярмо это американское, наладят отношения с Россией, Беларусью. Мы прекрасно знаем, что любая война и конфликт заканчиваются миром. Жалко очень, что столько людей до этого времени гибнет. Я вспоминаю Послание нашего главы государства совсем недавнее парламенту и народу, он много посвятил в своем выступлении вопросу ЕС. И выразил позицию всех белорусов. Мы хотим мира в Европе, мы не хотим войны, а еще мы хотим сильную независимую Европу, с которой нам будет легко и спокойно выстраивать отношения. Мы верим в единую, неделимую Европу, что она такой станет и что это будет. А пока нет – мы будем укреплять свои национальную безопасность, суверенитет, государственность. И добро пожаловать хорошим, добрым, нормальным европейцам, всегда для вас наш дом открыт.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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