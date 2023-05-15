Что будет с Америкой, если Байден пойдёт на второй срок президентства? Рассказал Вадим Елфимов

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.
Спящий Джо Байден на короткое время пробудился и в этот промежуток объявил-таки, что пойдет на второй срок. Почему эта новость хорошая? Да потому, что при таких делах Америке его второй срок точно не пережить!
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