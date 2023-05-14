Какой должна быть настоящая Германия? Рассказал Олег Гайдукевич
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хочу сообщить, что «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в Восточной Германии. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA специально для газеты Bild. Можем обратить внимание на нашу плазму: вот так это выглядит на данный момент.
В пяти федеральных землях бывшей ГДР больше всего граждан готовы проголосовать за «Альтернативу» (26 %). Как пишет обозреватель Bild Эрик Трюмпер, это делает Восток неуправляемым. Если «Альтернатива для Германии» получит столько голосов на выборах, без нее невозможно будет сформировать земельные правительства. А пока что ни одна партия не готова вступать в коалицию с ультраправыми. Вот такие критичные оценки дают оппоненты «Альтернативы для Германии». Данные достаточно впечатляющие, мы можем предположить, какие могут быть результаты предстоящих выборов в Германии?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Я убежден, что с каждым месяцем, с каждым годом популярность таких политических сил, как «Альтернатива для Германии», будет расти. Потому что они отстаивают суверенитет, люди все видят. Сказками об угрозе Путина народ не накормишь. Тем более что те европейцы, которые приезжают в Беларусь, видят безопасный, тихий и спокойный Минск, видят улыбающихся людей. Они видят, что Беларусь, Россия угрозы никакой не представляют. А в это время они смотрят: американцы на них наживаются. Они покупают тот же российский газ, только в два раза дороже через посредников. Они покупают белорусские калийные одобрения через посредников. То есть санкции бьют по ним самим. И еще один вопрос: почему они не вступают в коалицию с «Альтернативой для Германии», вот эти остальные партии?
Олег Гайдукевич:
По одной простой причине: они не самостоятельные! Им запрещают. Вот она, европейская демократия в действии. На самом деле никакой демократии нет. И если бы были честные выборы в Германии, то «Альтернатива для Германии» набрала бы гораздо больше голосов. А Марин Ле Пен во Франции стала бы президентом. Просто не дают. Выборов нет настоящих. Везде стоят американцы и смотрят, кто станет президентом и какую политику будет проводить. И не дай бог, он скажет хоть слово в отношении США – они сразу начинают душить. А почему? К сожалению, европейские элиты в свое время стали отдавать контроль над своими предприятиями, корпорациями, экономикой американцам. Что сейчас реально немцам принадлежит?
И еще один вопрос, который сегодня стоит в Германии. С Россией разругались, экономику вместе с Россией не хотим делать. Остался Китай. А если Китай уходит, с кем остается Европа? Ничего нет. Это же удар по суверенитету. Поэтому единственный путь для Германии, которая должна быть лидером Евросоюза, как всегда и была, она должна быть самостоятельной страной, независимой. И Беларусь, и Россия этого хотят. Как только Германия станет лидером независимым, Европа проснется. И тогда будет мир. Потому что самый страшный сон для американцев какой? Это единая Европа, которая составит конкуренцию США и уничтожит ее экономику. Американцы станут обычным государством, которое будет с нами конкурировать и проигрывать по многим позициям. Европа станет великой, а великой Европа будет, как говорил Лукашенко, когда они будут строить с нами честные и хорошие отношения, и союз. Тогда Европа станет великой.
Надежда Сасс:
Сегодня руководство Германии и многих других государств Евросоюза не готово отстаивать национальные интересы.
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