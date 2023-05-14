Какой должна быть настоящая Германия? Рассказал Олег Гайдукевич

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Хочу сообщить, что «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в Восточной Германии. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA специально для газеты Bild. Можем обратить внимание на нашу плазму: вот так это выглядит на данный момент.

В пяти федеральных землях бывшей ГДР больше всего граждан готовы проголосовать за «Альтернативу» (26 %). Как пишет обозреватель Bild Эрик Трюмпер, это делает Восток неуправляемым. Если «Альтернатива для Германии» получит столько голосов на выборах, без нее невозможно будет сформировать земельные правительства. А пока что ни одна партия не готова вступать в коалицию с ультраправыми. Вот такие критичные оценки дают оппоненты «Альтернативы для Германии». Данные достаточно впечатляющие, мы можем предположить, какие могут быть результаты предстоящих выборов в Германии?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я убежден, что с каждым месяцем, с каждым годом популярность таких политических сил, как «Альтернатива для Германии», будет расти. Потому что они отстаивают суверенитет, люди все видят. Сказками об угрозе Путина народ не накормишь. Тем более что те европейцы, которые приезжают в Беларусь, видят безопасный, тихий и спокойный Минск, видят улыбающихся людей. Они видят, что Беларусь, Россия угрозы никакой не представляют. А в это время они смотрят: американцы на них наживаются. Они покупают тот же российский газ, только в два раза дороже через посредников. Они покупают белорусские калийные одобрения через посредников. То есть санкции бьют по ним самим. И еще один вопрос: почему они не вступают в коалицию с «Альтернативой для Германии», вот эти остальные партии?