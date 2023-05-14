Борьба за экологию или разрушение экономики? Вот как живут немцы после закрытия трёх АЭС
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
60-летняя эпоха атомных электростанций в Германии завершена. Вечно дымящие башни трех последних АЭС на территории страны закрыты навсегда, а значит сотни специалистов уже оказались без работы. Как Германия прощается со статусом ведущей экономики Европы? Детальнее в сюжете.
Экономический кризис, энергетический, газовый и даже банковский. Это всего лишь малая часть того, с чем Европа столкнулась на фоне украинского конфликта. Пострадали даже те страны, которые, казалось бы, должны были выстоять благодаря своей сильной экономике. В их числе и Германия. Берлин один из первых признал катастрофические последствия конфликта как для себя, так и для всего региона.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:
Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать. Вы тоже ощущаете на себе последствия этого конфликта, особенно экономические. Сейчас тяжелые времена, а немцы столкнулись со встречным ветром. Многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса более сильными.
Однако воодушевляющие речи президента не смогли помочь местному бизнесу оплачивать счета, искать клиентов и держаться на плаву. По этой причине многие компании сейчас опасаются за свое экономическое выживание. При этом перспективы немецкого бизнеса на ближайшие месяцы и правда неутешительны: массовые банкротства и огромные долги. В первую очередь на это повлиял энергетический кризис. По мнению экспертов, дело в специфической бизнес-модели Германии, которая во многом зависит от свободной торговли. А учитывая последствия энергокризиса, цепочки поставок сегодня нестабильны. Еще больше масла в огонь подлили местные власти, приняв решение отключить три последние работающие АЭС.
Дитер Райтер, мэр Мюнхена:
Будущее не связано с атомной энергетикой. Будущее за возобновляемыми источниками энергии. Вот это и будет нашим будущим. В Мюнхене с 2008 года мы фактически сосредоточились только на расширении использования возобновляемых источников энергии.
По заявлению правительства, теперь Германия станет более безопасным местом и положит конец производству ядерных отходов. Однако на фоне энергетического кризиса закрытие АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ дискуссии и споры. И как считают эксперты, обсуждения вряд ли стихнут в ближайшее время и могут с новой силой разгореться в случае нехватки энергии, впоследствии приведя к массовым протестам.
Надежда Сасс:
Господин Бауэр, атомные электростанции закрыты, люди остаются без работы. Какая позиция по данному вопросу у вашей политической силы? Какие голоса избирателей звучат в контексте данной информации, которая многих на самом деле шокировала тем, с какой легкостью страна с этим простилась?
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Наши избиратели в Германии считают, что ядерные электростанции должны остаться. Эта потеря невосполнима для Германии. Министр экономики Германии господин Хабек сказал, что за тысячу километров от Германии украинские атомные электростанции могут продолжать функционировать дальше. Но при этом самые надежные, самые современные три немецкие атомные электростанции должны были быть остановлены благодаря усилиям партии «зеленых». Конечно же, это нанесло экономический ущерб всей экономике, и простые немцы совершенно четко это понимают и видят. Я знаю, присылают письма люди из моего окружения, которые показывают счета – там от 1 тысячи до 2 тысяч евро, суммы, которые были порождены этим энергетическим кризисом и разрывом отношений с Россией. Это та политика, причиной которой является партия «зеленых», которая не обращают внимание на немецкое население.
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