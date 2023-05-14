Борьба за экологию или разрушение экономики? Вот как живут немцы после закрытия трёх АЭС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

60-летняя эпоха атомных электростанций в Германии завершена. Вечно дымящие башни трех последних АЭС на территории страны закрыты навсегда, а значит сотни специалистов уже оказались без работы. Как Германия прощается со статусом ведущей экономики Европы? Детальнее в сюжете.

Экономический кризис, энергетический, газовый и даже банковский. Это всего лишь малая часть того, с чем Европа столкнулась на фоне украинского конфликта. Пострадали даже те страны, которые, казалось бы, должны были выстоять благодаря своей сильной экономике. В их числе и Германия. Берлин один из первых признал катастрофические последствия конфликта как для себя, так и для всего региона.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать. Вы тоже ощущаете на себе последствия этого конфликта, особенно экономические. Сейчас тяжелые времена, а немцы столкнулись со встречным ветром. Многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса более сильными. Однако воодушевляющие речи президента не смогли помочь местному бизнесу оплачивать счета, искать клиентов и держаться на плаву. По этой причине многие компании сейчас опасаются за свое экономическое выживание. При этом перспективы немецкого бизнеса на ближайшие месяцы и правда неутешительны: массовые банкротства и огромные долги. В первую очередь на это повлиял энергетический кризис. По мнению экспертов, дело в специфической бизнес-модели Германии, которая во многом зависит от свободной торговли. А учитывая последствия энергокризиса, цепочки поставок сегодня нестабильны. Еще больше масла в огонь подлили местные власти, приняв решение отключить три последние работающие АЭС.

Дитер Райтер, мэр Мюнхена:

Будущее не связано с атомной энергетикой. Будущее за возобновляемыми источниками энергии. Вот это и будет нашим будущим. В Мюнхене с 2008 года мы фактически сосредоточились только на расширении использования возобновляемых источников энергии. По заявлению правительства, теперь Германия станет более безопасным местом и положит конец производству ядерных отходов. Однако на фоне энергетического кризиса закрытие АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ дискуссии и споры. И как считают эксперты, обсуждения вряд ли стихнут в ближайшее время и могут с новой силой разгореться в случае нехватки энергии, впоследствии приведя к массовым протестам.

Надежда Сасс:

Господин Бауэр, атомные электростанции закрыты, люди остаются без работы. Какая позиция по данному вопросу у вашей политической силы? Какие голоса избирателей звучат в контексте данной информации, которая многих на самом деле шокировала тем, с какой легкостью страна с этим простилась?