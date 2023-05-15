«Нельзя бросаться в омут с головой». Как Беларусь и Германия могут наладить отношения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Ясно, что нынешнее правительство Германии не настроено на конструктивный диалог с Беларусью. Но насколько возможно в данный момент развитие партнерства на региональном уровне с учетом федерального устройства той же Германии и растущего влияния вашей партии именно в земельных парламентах и органах местного самоуправления?