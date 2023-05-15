«Нельзя бросаться в омут с головой». Как Беларусь и Германия могут наладить отношения?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Ясно, что нынешнее правительство Германии не настроено на конструктивный диалог с Беларусью. Но насколько возможно в данный момент развитие партнерства на региональном уровне с учетом федерального устройства той же Германии и растущего влияния вашей партии именно в земельных парламентах и органах местного самоуправления?
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Всегда говорю, что политика – это политики маленьких шагов, нельзя бросаться в омут с головой, отношения между Германией и Беларусью осложнены из-за санкций и сотрудничества с Россией, общей позиции с Россией. Но Европа не делает ничего, что может делать НАТО в качестве союза в отношении Беларуси и России. Беларусь и Россия партнеры, поэтому эти отношения осложнены, но нужно начинать все медленно, маленькими шагами, культурный обмен, искусство, с помощью контактов между партиями, чтобы производить обмен мнениями, что можно изменить. Один маленький шаг за другим маленьким шагом – это даст большие шаги в итоге. Это как бег утром, сначала начинаешь бежать медленно, а потом ускоряешься.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вот белорусы иногда спрашивают, для чего нужны политические партии? Именно для этого у нас есть белорусские партии, там должны выстраивать в нынешней тяжелой ситуации отношения с дружественными политическими партиями. Поэтому партия, которая возглавляет, старается развивать хорошие отношения с альтернативой для Германии, у нас это получается и с другими странами. Так мы должны развивать отношения сейчас, пока такая ситуация в Европе.
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