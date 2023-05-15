«Не дают правду говорить». Почему в Европе репрессируют людей за желание сотрудничать с Беларусью?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

А приходилось ли вам слышать от депутатов, приезжающих в Республику Беларусь, о том, что после возвращения в ту же Германию их окатывает волна негатива и критики? Я даже от действующих депутатов Европарламента слышала, что желание у людей есть, но этой волне хейта очень сложно противостоять.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Если бы хейт, это еще бы хорошо было, но, к сожалению, есть более страшные вещи. Вот наша партия привозила 20 литовцев сюда за эти два года (общественных деятелей), всех репрессировали. Или привлекли к ответственности, или лишили работы. То есть репрессии идут, просто людей уничтожают за то, что они хотят хороших отношений с Беларусью и Россией. К сожалению, это происходит. А в Германии есть лживая газета «Дойче Велле», они постоянно врут. Постоянно поливает грязью ту же «Альтернативу для Германии» и всех, кто пытается развивать хорошие отношения с Беларусью. Вот цена европейской демократии. Не дают правду говорить, вот это беда. Но это не значит, что люди не будут приезжать. Я очень благодарен своему коллеге, что он приехал на 9 Мая в Минск. Это дорогого стоит. Самое удивительно и приятное, на 9 Мая очень много иностранцев видел. Знаете, почему они приехали? Во многих странах уже запрещают праздновать. Они приезжают сюда и знают, что они тут будут свободно ходить, класть цветы, отдавать дань уважения. Надежда Сасс:

Вот представляете, какое мракобесие происходит в головах тех же украинцев, потому как посол Украины в Германии впервые отказался возложить цветы к памятнику погибшим советским воинам в Берлине. Господин Бауэр, хочу вас поблагодарить за вашу позицию, за то, что вы посетили Беларусь. Я считаю, в нынешних обстоятельствах это очень смелый поступок. С какими эмоциями и впечатлениями вы возвращаетесь на родину?