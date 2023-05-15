«Не дают правду говорить». Почему в Европе репрессируют людей за желание сотрудничать с Беларусью?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
А приходилось ли вам слышать от депутатов, приезжающих в Республику Беларусь, о том, что после возвращения в ту же Германию их окатывает волна негатива и критики? Я даже от действующих депутатов Европарламента слышала, что желание у людей есть, но этой волне хейта очень сложно противостоять.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Если бы хейт, это еще бы хорошо было, но, к сожалению, есть более страшные вещи. Вот наша партия привозила 20 литовцев сюда за эти два года (общественных деятелей), всех репрессировали. Или привлекли к ответственности, или лишили работы. То есть репрессии идут, просто людей уничтожают за то, что они хотят хороших отношений с Беларусью и Россией. К сожалению, это происходит. А в Германии есть лживая газета «Дойче Велле», они постоянно врут. Постоянно поливает грязью ту же «Альтернативу для Германии» и всех, кто пытается развивать хорошие отношения с Беларусью. Вот цена европейской демократии. Не дают правду говорить, вот это беда. Но это не значит, что люди не будут приезжать. Я очень благодарен своему коллеге, что он приехал на 9 Мая в Минск. Это дорогого стоит. Самое удивительно и приятное, на 9 Мая очень много иностранцев видел. Знаете, почему они приехали? Во многих странах уже запрещают праздновать. Они приезжают сюда и знают, что они тут будут свободно ходить, класть цветы, отдавать дань уважения.
Надежда Сасс:
Вот представляете, какое мракобесие происходит в головах тех же украинцев, потому как посол Украины в Германии впервые отказался возложить цветы к памятнику погибшим советским воинам в Берлине. Господин Бауэр, хочу вас поблагодарить за вашу позицию, за то, что вы посетили Беларусь. Я считаю, в нынешних обстоятельствах это очень смелый поступок. С какими эмоциями и впечатлениями вы возвращаетесь на родину?
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Я очень связан с Беларусью, это как семья. Моя жена из Беларуси. Я очень часто приезжал в Беларусь, я сначала очень нервничал. Но я здесь встречал только дружественных людей, только приятные контакты устанавливал, не слышал ничего плохого обо мне от белорусов, это были очень приятные контакты. Что бросается в глаза, люди в Беларуси очень дружелюбные, они рады, что кто-то приезжает, что к ним приезжают гости. Моей задачей является объединение людей из Германии и Беларуси.
Надежда Сасс:
Возвращаясь к теме праздника Дня Победы, как вы считаете, насколько это разумная была позиция посла Украины отказаться возложить цветы? Как вы на это реагируете?
Детлеф Бауэр:
Я считаю это невозможным. В 1945 году нацистская Германия была поражена, Германия была освобождена от гитлеровского фашизма с помощью Красной армии, там были русские солдаты, белорусские, украинские. Из всего СССР они были там. Они все принесли невосполнимые жертвы. В СССР не было семей, которые бы не понесли жертвы во время ВОВ. В этот день если не показать поминовение падших, нужно жертвам ВОВ 8-9 Мая отдать дань памяти. И сама мысль отменить этот день является недопустимой.
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