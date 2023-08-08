«Они могут скормить своей аудитории что угодно». Андрей Лазуткин об информационной войне в Европе

Информационная война в Европе – это не просто блокирование сайтов и преследование русскоязычных журналистов. Система больше напоминает пропаганду военного времени: она построена так, что западные СМИ получают информацию по теме России, Беларуси и СВО только из заранее утвержденных источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как Европа лишает людей возможности знать правду, расскажет Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

С 2016 года в Восточной Европе действует сеть обмена контентом на русском языке. Если западное СМИ что-то хочет написать о России, Украине или Беларуси (а они пишут много, потому что стоит задача освещать СВО), то цитировать можно только СМИ из утвержденного списка, которые либо работают в Европе, либо получают от них деньги. Для этого была создана специальная программа «Обмен», которая размещена в Чехии. Это чешский фонд, но организационно он создавался на базе украинского «Громадского телевидения». «Громадское» – телеканал, который зарегистрировали за полгода до Майдана и главной задачей которого было круглосуточное освещение уличных беспорядков. С самого начала это был не коммерческий проект, как другие каналы на Украине, а структура, которая полностью работала за гранты. По сути, эти люди Майдан и делали, как, например, Мустафа Найем. Потому что одно дело привезти снайперов и расстрелять милицию, а другое – красиво показать картинку: кровь, трупы, носить гробы, петь песни, чтобы шокировать людей и буквально сводить с ума постоянной истерикой.

И хотя Майдан они отработали хорошо, но после возвращения Крыма, где население с цветами встречало Россию, хозяева сделали вывод, что информационная работа на русском в странах СНГ велась недостаточно. Появляется вводная, что Крымские события – это аннексия (называть можно только так), что Россия – это агрессор и оккупант, и завтра русские захватят северный Казахстан или Беларусь, а союзников в Средней Азии и на Кавказе бросят. И с помощью русскоязычных специалистов из Грузии, Литвы, Армении, Польши, Чехии было принято решение создать сеть обмена контентом, которая подхватывает информацию о конкретных странах только в этом ключе. Грубо говоря, если вы пишете о Беларуси, то только в контексте, что страна либо оккупирована русскими, либо что мы участвуем в СВО. Другие новости их не интересуют.

Схема была отработана еще до войны. Темы, связанные с Крымом и Донбассом, освещались на месте «Громадским» ТВ – сюжеты по буквам утверждало американское посольство. А дальше тема попадала в русскоязычную сеть обмена контентом, и ее цитировали как новость, например, белорусские и российские оппозиционные издания, не будем их называть. Это делалось, чтобы событие, важное для США, имело единую трактовку для прозападной оппозиции что в Беларуси, что в Армении, Грузии, Молдове. А поскольку об одном и том же пишут разные СМИ в разных странах, кажется, что, наверное, все так и есть. Одновременно они решали задачу с кадрами, когда журналисты других изданий получали практику по русскоязычным темам и нарабатывали горизонтальные связи между собой. Это основной принцип их разведки – не водить за руку, а свести всех вместе и создать условия, когда разные СМИ друг в друге заинтересованы. Денег за это не платят, просто СМИ получает партнеров для распространения своего контента в Европе.

Условно, на 100 переводных новостей об Украине будет 5 новостей о Беларуси, которые возьмут со ссылкой на вас и поднимут вам просмотры. В итоге раз в месяц в той же Чехии пишут, что у нас диктатура или берут какую-то новость про наших беглых. И это все, что можно прочитать по запросу «Беларусь» в местных СМИ на чешском. Так работает современная цензура. И поэтому Президент дает столько интервью западными СМИ, хотя с ними не о чем беседовать, они спрашивают одно и то же, как попугаи. Но только так можно преодолеть фильтр грантовых СМИ Восточной Европы и донести нашу точку зрения сразу до американской и британской аудитории.

Андрей Лазуткин:

Конечно, тема Беларуси им не особо интересна, но информацию из американских и британских СМИ по вертикали перепечатают более мелкие СМИ в Европе, типа польских и литовских. Понятно, они все вырежут и перекрутят, но важно послать сигнал, что у нас все под контролем, сдаваться мы не собираемся, Президент бодр и хорошо говорит. Иногда этого достаточно, чтобы сломать картинку, которая есть о нас на Западе. Но как объяснить более сложные вещи? Первое, что приходит на ум – открыть корпункт, например, во Франции и начать на французском хвалить свою страну. Но ничего не выйдет – такие новости мало кому интересны. И сразу понятно, что они заказные. А люди любят смотреть про себя и узнавать что-то новое. Как работало российское RT во Франции? Они давали объективную картину того, о чем на Западе не говорят. Например, о французских колониях в Центральной Африке. Смотрите, вот ИГИЛ, вот французские войска, которые ничего не делают, а вот население, которое французов за это ненавидит.

И когда в том же Нигере происходит военный переворот, западная сеть рассказывает, что это плохие люди нарушили демократию. А человек, который до этого смотрел сюжеты про французскую Африку, понимает, что причина не в плохих людях, а в том, что власти за добычу урана сидели на французских штыках. И такой человек осуждать военных Нигера не будет. Вот так работает тонкая пропаганда. Но когда западники увидели, что RT набирает популярность, канал лишили лицензии на вещание в ЕС. А поскольку с RT сотрудничали европейские корреспонденты, им просто не дали законно работать. Зритель может сказать: а как же интернет, там же полная свобода? Во-первых, на Западе точно также блокируют сайты и мессенджеры, как и в любой другой стране. Во-вторых, ради интереса, зайдите в You-Tube и введите там слово «Путин» или «война на Украине». Вам будут предлагать только украинские источники и ни одного российского. Свобода выбора у вас есть, но выбирать можно только из того, что предложат хозяева.

Приоритетная цель для них – это Россия и все, что связано с СВО. Русскоязычная аудитория СНГ должна во всех источниках читать про слабость российской армии, что Путину ни о чем не докладывают, а он ничего не знает и не помнит. А что касается Беларуси, то о нашем участии в СВО говорят как о факте, называют соагрессором и любую новость отсюда привязывают к военной операции. Из последнего: поляки дают сюжет о II Играх стран СНГ, а в комментарии добавляют, что «Беларусь несет не меньшую ответственность за гибель невинных украинцев, чем Россия». Типа это важная спортивная информация. Но такое можно рассказывать своим. А вот в Китае, Азии, Африке, Латинской Америке западный фильтр не действует. Там есть доступ к российским и белорусским государственным СМИ. И в случае громких событий, связанных с нами, они получат официальную точку зрения. Нам не надо, чтобы нас хвалили, просто покажите наши слова без искажений.