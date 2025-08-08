Лукашенко рассказал в интервью, каким хочет видеть своего преемника

Во имя мира можно пойти на уступки. В эфир вышло ожидаемое интервью Александра Лукашенко американскому журналу Time, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог длился более двух часов. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой белорусского государства еще 25 июля, однако до настоящего времени название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.
«Русским в спину я стрелять не позволю!» Лукашенко дал большое интервью американскому журналу Time.
Никаких запретных тем в разговоре не было. Ядерное оружие, комплекс «Орешник» в Беларуси и изменения планов союзных учений. Журналиста интересовало мнение Александра Лукашенко о международном диалоге, подробности белорусско-американских переговоров и личные планы на новый президентский срок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый нормальный человек. Я даже допускаю то, что он будет проводить несколько иную политику. Только сразу пускай ничего не ломает. А так, как я делал, опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. Я этого хочу. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради бога.
Да слушайте, я вам честно говорю, вот второй раз в своей жизни я уже готов был закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат. Но вот они сказали «нет, мы не готовы». И был поставлен вопрос так, что я предатель, я сбежать хочу. Пришлось остаться. Но как человек деревенский, знаете, в деревне все привыкли в то время особенно пахать-пахать, коль остался – работай. Где-то, может быть, и не надо было там по полям по этим ездить, еще где-то бывать на заводах, но я понимал, что я должен с людьми встречаться, поддерживать их, я должен сигналы в общество какие-то давать.
Лукашенко о Трампе: взялся за лидерство – осуществляй его, предотвращай столкновения и войны. Подробнее.
Time – американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Его ежедневная аудитория – почти 30 миллионов читателей по всему миру, большинство из которых жители США, где журнал не раз признавался самым популярным печатным изданием.
Предельно откровенную беседу смотрите в эфире «Первого информационного» в 17:00. Повтор покажут – в 21:45 на телеканале «Беларусь 1».
Фото: president.gov.by