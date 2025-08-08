Лукашенко рассказал в интервью, каким хочет видеть своего преемника

Диалог длился более двух часов. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой белорусского государства еще 25 июля, однако до настоящего времени название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый нормальный человек. Я даже допускаю то, что он будет проводить несколько иную политику. Только сразу пускай ничего не ломает. А так, как я делал, опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. Я этого хочу. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради бога.

Да слушайте, я вам честно говорю, вот второй раз в своей жизни я уже готов был закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат. Но вот они сказали «нет, мы не готовы». И был поставлен вопрос так, что я предатель, я сбежать хочу. Пришлось остаться. Но как человек деревенский, знаете, в деревне все привыкли в то время особенно пахать-пахать, коль остался – работай. Где-то, может быть, и не надо было там по полям по этим ездить, еще где-то бывать на заводах, но я понимал, что я должен с людьми встречаться, поддерживать их, я должен сигналы в общество какие-то давать.