Путин и Трамп проведут личную встречу в ближайшие дни

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут личную встречу в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Место переговоров уже согласовано, однако пока информацию не разглашают. Отметим, это будет первая рабочая встреча лидеров России и США с начала нового президентского срока Трампа. Ожидается, что предварять ее будет телефонный разговор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Ушакова, следующая неделя была обозначена как ориентир для переговоров. Подготовка к ним уже началась, однако пока неизвестно сколько времени она может занять. О намерении главы США встретиться с президентом России Белый дом заявил накануне, после того как в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи, правда, подробностей так и не последовало. Известно лишь, что обсуждался украинский конфликт. Напомним, ранее Трамп поставил Москве ультиматум: заключить перемирие до 8 августа или он введет 100 % пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.