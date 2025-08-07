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Путин и Трамп проведут личную встречу в ближайшие дни

07 августа 2025 10:37
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Владимир Путин и Дональд Трамп проведут личную встречу в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Место переговоров уже согласовано, однако пока информацию не разглашают. Отметим, это будет первая рабочая встреча лидеров России и США с начала нового президентского срока Трампа. Ожидается, что предварять ее будет телефонный разговор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин и Трамп проведут личную встречу в ближайшие дни-2

По словам Ушакова, следующая неделя была обозначена как ориентир для переговоров. Подготовка к ним уже началась, однако пока неизвестно сколько времени она может занять. О намерении главы США встретиться с президентом России Белый дом заявил накануне, после того как в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи, правда, подробностей так и не последовало. Известно лишь, что обсуждался украинский конфликт. Напомним, ранее Трамп поставил Москве ультиматум: заключить перемирие до 8 августа или он введет 100 % пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. 

# Дональд Трамп # США # Владимир Путин # Россия # Международная политика

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