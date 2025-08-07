Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время

Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным в течение следующих двух недель, а в ближайшие несколько дней может состояться телефонный разговор лидеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом американский президент заявил после прошедших в Москве переговоров спецпосланника американского президента с Путиным. Кремль и Белый дом позитивно оценили ее итоги, правда, подробности не разглашали. Эксперты уверены, что речь шла об украинском конфликте. Напомним, Трамп поставил Москве ультиматум: заключить перемирие до 8 августа или он введет 100 % пошлины в отношении России. Вскоре после того как Стив Уиткофф покинул Россию, глава США созвонился с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы, как сообщается, обсудить содержание переговоров в Москве.