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Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время

07 августа 2025 08:29
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Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным в течение следующих двух недель, а в ближайшие несколько дней может состояться телефонный разговор лидеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время-2

Об этом американский президент заявил после прошедших в Москве переговоров спецпосланника американского президента с Путиным. Кремль и Белый дом позитивно оценили ее итоги, правда, подробности не разглашали. Эксперты уверены, что речь шла об украинском конфликте. Напомним, Трамп поставил Москве ультиматум: заключить перемирие до 8  августа или он введет 100 % пошлины в отношении России. Вскоре после того как Стив Уиткофф покинул Россию, глава США созвонился с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы, как сообщается, обсудить содержание переговоров в Москве. 

# Дональд Трамп # Владимир Путин # Международная политика

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