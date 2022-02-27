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После телефонного разговора с Зеленским Лукашенко обратился к президенту России. О чём шла речь?

27 февраля 2022 13:33
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Беларусь в украинском кризисе вновь выступает миротворцем. 27 февраля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже после этого стало известно, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.  

После телефонного разговора с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко обратился к президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал. Подробности будут известны позже.  

Минск готовит переговоры России и Украины. Они пройдут в Гомеле. Подробнее здесь.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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