После телефонного разговора с Зеленским Лукашенко обратился к президенту России. О чём шла речь?

Беларусь в украинском кризисе вновь выступает миротворцем. 27 февраля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже после этого стало известно, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

После телефонного разговора с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко обратился к президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал. Подробности будут известны позже.